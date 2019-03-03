رياضة | شريف رضا "صاحب أغرب ظاهرة كروية": أدرس الاعتزال ومواصلة التدريب!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف رضا "صاحب أغرب ظاهرة كروية": أدرس الاعتزال ومواصلة التدريب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد فريق عرب الرمل كلاعب ومديرا فنيا، في ظاهرة قليلا ما تحدث، كأول لاعبا ومدربا في الوقت ذاته في ملاعب دوري المظاليم، أنه "شريف رضا" صاحب ال40عاما.

أن تكون لاعبا ومدربا في الوقت ذاته، فهذا يعني أن الحديث في المرتبة الأولي سيكون موجها لك، لان الأختيار سيصعب المهمة علي عاتقك، سجل "شريف رضا" أسمه كلاعب بعنوان عريض بعد مشواره الكبير في الملاعب المصرية، وأيضا في قائمة اللاعبين الذي استلموا مهمة التدريب في الوقت نفسه، وفي حوار خاص للفجر الرياضي مع اللاعب والمدير الفني الذي جذب انظار المتابعين له هذا الموسم في دوري الدرجة الثالثة، والذي عاد لشارة القيادة مرة أخري في الملاعب، عن طريق فريق بلدته "عرب الرمل" الذي انهي الموسم مع الفريق كقائدا، في المركز الثالث في إنجاز لم يتحقق للفريق منذ فترة.

•حدثنا عن مشوارك الكروي في الملاعب؟

بدأت في ناشئين عرب الرمل، ثم فريق أول، وصعدت مع الفريق للدوري الممتاز ب، ثم انتقلت لنادي مالية كفر الزيات، وانضميت ل 4 مواسم، ثم الجونة ل 3مواسم في الممتاز ب، والحمد لله صعدنا، وكنت كابتن الفريق في الصعود، وأيضا ف الدورى الممتاز ل 6 مواسم، وشاركت مع وادي دجلة لمدة موسم، وبني سويف أيضا لموسم دورى ممتاز.

•كيف كانت تجربتك كلاعب ومدرب في الوقت ذاته؟

بالتأكيد.. تجربة صعبة، كنت بين "نارين" لو نجحت كلاعب، هيتقال لسه بدري عليه في التدريب، والعكس! لو نجحت في التدريب، البعض سيتحدث علي اني بلعب ويشارك بسبب انني المدرب، وبلاعب نفسي، فالأمر كان تحدي صعب، ومن وجهة نظري اني قدرت انجح ولو بداية في التدريب.

•ما رأيك في شكل المنافسة بالمجموعة الثامنة هذا الموسم؟

من أقوى المجموعات فى الجمهورية، المستويات كانت متقاربة بشكل كبير، بين الفرق كلها، ليس فقط ال 4 الاوائل، ايضا سمنود والصيد وميت خاقان وسرس فرق ليها اسم كبير.

•هل المالية تستحق الصعود؟

أكيد المالية تستحق، فريق كبير وأسم كبير وفريقي السابق، كنت فرحان لهم، وتحدثت مع أيمن مجدى المدير الفني للفريق، وقولت له هفرح اذا كان الصعود حليف المالية أو عرب الرمل.

•عرب الرمل ينهي الموسم في المركز الثالث، بأقل الإمكانيات؟

الحمد لله، تعب وجهد لاعبين وجهاز فنى من بداية الموسم من أول الصعوبات التي شاركنا بها، أولها خارج ملعبنا وفريق ليس كامل فى بداية الموسم الماضي 5لاعبين قائمة أولى و4 لاعبين مقيدين، وعدم رغبتهم باللعب للنادى، ولكن هذا كان تحدى بالنسبة لي، انى ابدأ فى مجال التدريب.

•كيف تعاملت مع اللاعبين في الملعب والتدريب؟

انا طول الموسم، اشتغلت نفسيا مع اللاعبين، من تحفيز ونظام معين، وهو الأمر الذي كان واضح من بداية الموسم، كنت أول واحد فى التدريبات الجماعية نازل معاهم التمرين زى اللاعبين، والدرجة الثالثة، محتاجة شغل نفسى كتير مع اللاعبين، ومعظمهم لاعبين موظفين، اللاعب جاى من الشغل على التدريب، كنت لازم أراعى ظروفهم والمصداقية معاهم من اول يوم، في التعاقد أول شئ، بسبب قلة الماديات، ولكن التزمنا بفلوس اللاعبين، ولم نتأخر في صرفها.



وجميع اللاعبين بتعامل معاهم أخوات، بسبب ان فرق السن قريب، وكان لابد أن أكون قدوة لهم فى الالتزام والمظهر فى الملعب، والمعاملة ونركز ف الكورة فقط.

•ما السبب في تقديم استقالتك لمجلس الادارة بالأمس عن الاستكمال في المهمة؟

حتي أرفع الحرج عن مجلس الادارة، في حين أنهم يريدون مدير فني أخر، فكان يجب أن اتقدم باستقالتي، وعرب الرمل بلدي وانا موجود فى أي وقت، وتم رفض الاستقالة وتواصل معي مجلس الإدارة لرغبتهم في التجديد.

•هل سنراك كلاعب في الموسم المقبل أم أنك ستتفرغ للتدريب؟

أريد التفرغ للتدريب، ولكن البعض القريبين مني، تكلموا معي للاستكمال كلاعب ومدرب الموسم القادم ايضا، وسوف ادرس الأمر الفترة المقبلة.