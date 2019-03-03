رياضة | الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات البدري لخلافة جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات البدري لخلافة جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت عن التعاقد مع حسام البدري، مدرب الأهلي السابق.

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية: "نحترم البدري، لكننا لا نفاوضه.. رئيس النادي قرر خوض تجربة مختلفة، من خلال استمرار المدير الفني حتى نهاية عقده".

وبخصوص اختيارات خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، قال: "عدم انضمام بعض لاعبي الزمالك، مثل محمد عبد الغني وعبد الله جمعة ويوسف أوباما ومحمود كهربا، أمر غريب ويدعو للدهشة".

وواصل: "هناك لاعبون آخرون خارج الزمالك، كانوا يستحقون أيضًا الانضمام للمنتخب، مثل أحمد علي وعبد الله السعيد.. أعتقد أنها اختيارات غريبة، وليس لها علاقة برؤية الملعب فقط، من المؤكد أن هناك حسابات أخرى".

وتابع: "كما أنني مندهش من ضم محمود علاء، مدافع الزمالك، في هذا التوقيت رغم إصابته، وبذلك لن يحصل على فرصته".