رياضة | بعد اقصائه افريقيا .. شاهد رسالة رئيس الاسماعيلي لمسؤول الكاف ! - صورة

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تورينو
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13:30
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كييفو فيرونا
نابولي
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يوفنتوس
الدوري الألماني
فولفسبورج
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فيردر بريمن
الدوري الإنجليزي الممتاز
ريال بيتيس
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خيتافي
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أتلتيكو مدريد
فالنسيا
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أتلتيك بيلباو
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
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تولوز
مارسيليا
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سانت إيتيان
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
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المصري البورسعيدي
الانتاج الحربي
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مصر المقاصة
إنبي
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وادي دجلة
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إينوجو رينجرز - نيجيريا
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النجم الساحلي - تونس
بيترو أتلتيكو - أنغولا
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الزمالك - مصر
ساليتاس - بوركينا فاسو
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النادي الصفاقسي - تونس
الهلال - السودان
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زيسكو يونايتد - زامبيا
نهضة بركان - المغرب
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الرجاء الرياضي - المغرب
نصر حسين داي - الجزائر
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21:00
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غور ماهيا - كينيا