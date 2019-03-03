رياضة | بعد اقصائه افريقيا .. شاهد رسالة رئيس الاسماعيلي لمسؤول الكاف ! - صورة

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13:30 - كييفو فيرونا نابولي - x

21:30 - يوفنتوس الدوري الألماني فولفسبورج - x

19:00 - فيردر بريمن الدوري الإنجليزي الممتاز واتفورد - x

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16:05 - تشيلسي إيفرتون - x

18:15 - ليفربول الدوري الإسباني ريال بيتيس - x

17:15 - خيتافي ريال سوسييداد - x

19:30 - أتلتيكو مدريد فالنسيا - x

21:45 - أتلتيك بيلباو الدوري الفرنسي الدرجة الأولى ليون - x

18:00 - تولوز مارسيليا - x

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16:00 - المصري البورسعيدي الانتاج الحربي - x

16:00 - مصر المقاصة إنبي - x

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21:00 - الرجاء الرياضي - المغرب نصر حسين داي - الجزائر - x

21:00 - غور ماهيا - كينيا