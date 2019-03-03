رياضة | سولسكاير يحدد قائد مانشستر يونايتد الجديد خلفًا لـ"فالنسيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكاير يحدد قائد مانشستر يونايتد الجديد خلفًا لـ"فالنسيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الإكوادوري أنطونيو فالنسيا قائد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والظهير الأيمن في الفريق، قريبًا من الرحيل عن الشياطين الحمراء، بنهاية الموسم الجاري.

وقررت إدارة مانشستر يونايتد عدم تفعيل البند الذي يسمح لها بتجديد عقد فالنسيا، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، تلقائيًا لمدة موسم جديد، وهو الخيار الذي انتهت صلاحيته مساء الجمعة.

وبعد اقتراب رحيل أنطونيو فالنسيا عن ملعب أولد ترافولد، بنهاية الموسم الجاري، أصبح من المتوقع الإعلان عن قائد جديد لمانشستر يونايتد بدايةً من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن المدير الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير، اختار النجم الفرنسي بول بوجبا ليكون القائد الجديد للشياطين الحمراء بداية من الموسم المقبل.

وأشات الصحيفة، أن اختيار سولسكاير جاء بسبب ما يقدمه بوجبا للفريق على كل المستويات في الفترة الأخيرة، والتي يقود بها الشياطين للنتائج الإيجابية.

يذكر أن أشلي يونج هو الذي يحمل شارة قيادة اليونايتد حاليًا منذ غياب فالنسيا للإصابة.