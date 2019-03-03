رياضة | موعد مباراة نهضة بركان ضد الرجاء البيضاوي اليوم الأحد 3 مارس في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة نهضة بركان ضد الرجاء البيضاوي اليوم الأحد 3 مارس في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي نهضة بركان المغربي، ضد فريق الرجاء البيضاوي، اليوم الأحد في الساعة التاسعة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس 1 HD، وسوف يخوض الفريقان منافسات المباراة على ملعب البلدي في بركان.

ويقدم نهضة بركان بطولة مميزة حتى الآن، حيث لم يسخر أي لقاء في الثلاث جولات الماضية، وحقق الانتصار في مباراتين، وتعادل في مواجهة واحدة.

بينما يواجه فريق الرجاء البيضاوي المغربي صعوبة كبيرة، حيث لم يجمع سوا نقطتين فقط من 3 مباريات، وخسر مباراة الذهاب أمام نهضة بركان، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب الرجاء.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق الرجاء البيضاوي المغربي، ضد نادي نهضة بركان في الكونفدرالية الإفريقية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.