رياضة | مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بترو أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بترو أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام بترو أتلتيكو، في المباراة التي ستقام بينهما لحساب الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وسيكون التشكيل المتوقع للزمالك على النحو التالى:

محمود عبدالرحيم «جنش» في حراسة المرمى.

رباعي الدفاع محمود حمدى الونش ومحمد عبدالغنى وحمدى النقاز وعبدالله جمعة .

وفي الوسط محمود عبدالعزيز وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأيمن حفنى.

وفي الهجوم خالد بوطيب.