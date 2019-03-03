رياضة | حوار- عامر عامر: إشادة الخطيب وسام على صدري.. والإنتاج يحسم انتقالي للأهلي أو الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار- عامر عامر: إشادة الخطيب وسام على صدري.. والإنتاج يحسم انتقالي للأهلي أو الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدار الندوة: عبد الحميد فراج - أحمد شاكر- حسن موسى - تصوير: أحمد علي وياسمين عليوة

الحضري أسطورة مصرية وأعطى دافع لكل حراس مصر

لاأمانع من اللعب للأهلي أو الزمالك

جددت للإنتاج دون شروط

إشادة الخطيب وسام على صدري

متعب أفضل مهاجم واجهته وأتمنى عودة الجماهير

نجح عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربى، في تقديم نفسه من جديد، بعدما أصبح أفضل حارس في مصر في عام 2018، وقدم خلال أخر 3 مواسم مستوى أكثر من رائع، تألق عامر وثبات مستواه جعله من أبرز المرشحين للانضمام لقطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبات أحد حراس المنتخب المصرى فى المعسكر المقبل للمنتخب الوطنى لكرة القدم، عقب أدائه المتميز، بعدما نال إعجاب وإشادة أحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة والذي تحدث عنه في أكثر من مناسبة.

عامر عامر فتح قلبه لـ"الخليج 365 الرياضي"، وتحدث عن بداياته الكروية وكشف عن أسرار تألقه مع فريقه، والانضمام للمنتخب، وطموحاته ومثله الأعلي ومفاوضات الأهلي والزمالك .

في البداية حدثنا عن بداياتك مع كرة القدم؟

بدأت كرة القدم في سن مبكر، وكانت بدايتي من معقل رأسي مع مركز شباب البلينا وكنت في سن الثانية عشر ولعبت مع الفريق الأول وأنا في سن الثالثة عشر، حيث كنت أشارك مع القطاعات وتم تصعيدي للفريق الأول وكان وقتها يلعب الفريق في القسم الثالث، وانتقلت بعدها لصفوف الألمونيوم وكنت في سن الرابعة عشر، لعبت مع الألمونيوم 3 سنوات وتم تصعيدي كثيرا مع الفريق الأول تحت قيادة الكابتن حسين عبد اللطيف، وكانت بدايتي مع الفريق الاول الفعلية عندما شاركت أمام فريق النصر في كأس مصر، انضميت لمنتخب الناشئين مع الكابتن اسماعيل يوسف، وبعدها تلقيت العديد من العروض من إنبي والحرس والزمالك، وفضلت اللعب لإنبي، وقدمت مستوى مميز مع إنبي وبدأت مسيرتي في التألق بالممتاز.

ماهو سبب تأخر انضمام عامر عامر للمنتخب؟

تواجدي بأندية ليست جماهيرية كان السبب في ذلك، لافتا إلى أن اللعب لأندية جماهيرية يؤثر كثيرا على شعبية اللاعبين، والآن الوضع اختلف كثيرا بسبب وجود الأعلام الرياضي بشكل كبير، بالإضافة للسوشيل ميديا، سر شهرتي وظهوري في الوقت الحالي يعود إلى الاستمرارية في التألق وثبات المستوى لأكثر من عامين مع الإنتاج.

ماهي كواليس التجديد للإنتاج الحربي؟ وهل قمت بوضع شرط جزائي في العقد الجديد؟

قمت بالتجديد مع مسئولي الإنتاج بعد جلسة مع إدارة الفريق، ولم أقوم بوضع أي شرط جزائي، وطلبت من مسئولي الإنتاج في حالة وجود عرض جيد عدم وضع أي عوائق وهو ما أكد عليه مسئولي الفريق معي.

مارأيك في ما قدمه عصام الحضري كحارس مرمي؟

ماقدمه عصام الحضري حارس منتخب مصر والنجوم أعطى دافع لكل الحراس لبذل المزيد من الجهد من أجل تكرار نجاحات أسطورة كروية بحجم الحضري.

هل ظلم تواجد الحضري الجيل الحالي للحراس؟

الحضري كان يستحق التواجد بشكل أساسي في المنتخب خاصة في ظل المستوى الرائع الذي كان يقدمه منذ عام 2006، كان في قمة عطائه الكروي وكان الأجدر بحراسة مرمى المنتخب، الحضري في أمم إفريقيا 2017 لم يكن الحارس الأساسي، ولكن القدر شاء أن يتواجد الحضري بعد إصابة الشناوي وإكرامي وقدم مستوى رائع وحصل على لقب أفضل حارس في البطولة بأرقام تاريخية، تواجد الحضري لم يظلم الجيل الحالي للحراس ولكن قلل فرصهم مع المنتخب كونه حارس كبير.

ما رأيك فى انضمام الحضرى للنجوم؟

الحضري تهاون مع تاريخه بهذه الخطوة، فتاريخ الحضرى كبير وعريق، وفريق النجوم صاعد حديثاً ومُهدد بالهبوط، وتاريخ السد العالى لا يستحق منه ذلك هذه وجهة نظري.

ماهي حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك؟

لم أتلقى عرضا رسميا حتى الآن من مسئولي الأهلي والزمالك، ويوجد لدي رغبة بالطبع للعب للناديين، ولكن الأمر سيكون متروك لإدارة الإنتاج.

أيهما يفضل عامر عامر الأهلي أم الزمالك؟

لا يوجد لدي مانع من اللعب لأي فريق، ولكني سأفضل من يقوم بتقدير عامر عامر أكثر، من يريد أن يكون عامر بالفعل جزء مؤثر فالفريق.

هل السن عائق حارس المرمى؟

بالعكس في مصر السن ليس عائقا لحارس المرمى، خاصة أن أفضل فترات الحارس تكون فى سن الثلاثين من عمره، فالحكم على الحارس يكون بالإمكانيات والظهور الجيد مع فريقه، وفي مصر الحارس يبدأ في النضج من سن 28 سنة.

ما تعليقك على انضمامك للمنتخب الوطنى؟

الانضمام للمنتخب فى معسكر مارس أسعد لحظة فى حياتى، وحقيقة أنا سعيد جداً بثقة أحمد ناجى مدرب حراس الفراعنة فى إمكانياتى، وسأكون على قدر المسئولية والثقة بإذن الله.

هل حزنت بعد استبعادك من كأس العالم؟

حزنت أي لاعب يتمنى المشاركة وتمثيل بلاده في المونديال، ولكني أدركت أن الاختيارات كانت لمصلحة المنتخب وأتمنى أن يكتب لي القدر المشاركة في المونديال القادم بأذن الله.

كيف كان شعورك بعد إشادة "الخطيب" وتصفيقه لك؟

بالطبع فخور للغاية، بموقف الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي وتصفيقه لي لحظة لاتنسي في حياتي، شرف لي أن ألقى إشادة وتصفيق من واحد من رموز الكرة المصرية وهو الكابتن محمود الخطيب، كنت في غاية السعادة، وبغض النظر عن نتيجة المباراة، كانت لحظة خاصة في حياتي".

مباريات الأهلي والزمالك حالة خاصة لك..

أقدم مباريات جيدة دائما أمام الأهلي والزمالك، لعبت من قبل العديد من المباريات أمام القطبين وفزت على الفريقين كحارس مرمى، هي بالطبع حالة خاصة لأي لاعب لأنها تكون أكثر جماهيرية ومتابعة.

من هو مثلك الأعلي محليا وعالميا؟

كنت أتابع بشدة الكابتن شوبير في بداية مسيرتي الكروية وأنا صغير وكنت أعتبره مثل أعلى، ثم أيضا بعد ذلك الكابتن عصام الحضري أصبح مثلي الأعلي، أما عالميا فهو الإيطالي بوفون بالطبع، فبوفون هو الشكل المثالي لحارس المرمى.

ماتعليقك على واقعة رامي صبري في مباراة إنبي والمصري؟

رامي صبري صديقي، ولعب معي بمنتخب الشباب، وهو قائد مميز جدا ولاعب رائع، ولكنه لم يشارك خلال مسيرته أبدا في أي تقسيمة كحارس مرمى، وكرة اسلام عيسى الذي سكنت شباكه كانت سهلة ولكن رامي لاعب لا علاقة له بحراسة المرمى لذا كان من الصعب عليه التصدى لها، معلش يارامي :" أنت زيرو في حراسة المرمى ".

ماتعليقك على واقعة كيبا ومدرب تشيلسي في نهائي الرابطة الإنجليزية

بالطبع أمر خاطئ لا يحق لأي لاعب الاعتراض على تغييره، من وجهة نظري دائما أري أن اللاعب اللاعب والمدرب مدرب، ولا يحق للاعب فرض أي قرار على مدربه حتى وأن كان يرى شيئا أخر غير وجهة نظر المدرب، مؤكدا أن تصرف كيبا كان خاطئا، اللاعب يجب أن يكون تحت أمر الجهاز الفني المنوط بإدارة الفريق حتى لاتختل المنظومة لكل شخص دور يجب أن يحتفظ به".

من هو أفضل مهاجم واجهته؟

عماد متعب

من أبرز المدافعين الذين لعبوا معك؟

هناك أكثر من لاعب محمود فتح الله ولؤي وائل وعمر فهيم.

ماهي رسالتك لجماهير الكرة المصرية؟

وحشتونا وأتمنى أن أراكم قريبا في المدرجات أنتوا رقم واحد في الكورة.