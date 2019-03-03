رياضة | مارسيلو يحدد مصير "ساندرو" مع يوفنتوس الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو يحدد مصير "ساندرو" مع يوفنتوس الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح مستقبل الدولي البرازيلي أليكس ساندرو الظهير الأيسر لنادي يوفنتوس الإيطالي، يعتمد على مصير مواطنه مارسيلو دا سيلفا داخل صفوف ريال مدريد الإسباني.

البرازيلي أليكس ساندرو الظهير الأيسر لنادي يوفنتوس الإيطالي، جدد عقده مع السيدة العجوز حتى يونيو 2023، إلا أن بقائه في ملعب إليانز أرينا مازال غير مؤكد حتي الآن.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع "ساندرو" خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس سيكون مستعدًا لبيع نجم بورتو البرتغالي السابق، في حالة تلقي عرضًا كبيرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتابع الموقع الإيطالي، أنه هناك شرطًا واحدًا من فريق السيدة العجوز يوفنتوس، للتفريق في ساندرو، وهو التعاقد مع مواطنه مارسيلو من فريق ريال مدريد.

وذكرت التقارير أن مسألة انتقال البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني إلى نادي يوفنتوس الإيطالي أصبحت منتهية، ولم يتبق فيها سوى وضع الرتوش الأخيرة لإتمام الصفقة.

وعقد مارسيلو اجتماعًا مع إدارة ريال مدريد، بقيادة رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، قاد إلى النتيجة التي توقعها الجميع على مدار الشهور القليلة الماضية، وهي رحيل البرازيلي بنهاية الموسم الحالي.

ويرغب ريال مدريد في الحصول على 45 مليون يورو بالإضافة لـ 12 مليون يورو متغيرات للتفريط في "مارسيلو"