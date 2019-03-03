رياضة | خاص.. عامر عامر يكشف عن مثله الأعلي عالميا ومحليا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. عامر عامر يكشف عن مثله الأعلي عالميا ومحليا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدار الندوة: عبد الحميد فراج - أحمد شاكر- حسن موسى - تصوير: أحمد علي وياسمين عليوة

كشف عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، عن مثله الأعلي على المستوى المحلي والعالمي.

وقال عامر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي":" كنت أتابع بشدة الكابتن شوبير في بداية مسيرتي الكروية وأنا صغير وكنت أعتبره مثل أعلى، ثم أيضا بعد ذلك الكابتن عصام الحضري أصبح مثلي الأعلي، أما عالميا فهو الإيطالي بوفون بالطبع.

وعن بوفون قال عامر:" بوفون هو الشكل المثالي لحارس المرمى".