رياضة | عامر عامر لـ"الخليج 365 الرياضي": الحضري أعطى دافع لكل حراس مصر.. وجيلنا لم يظلم بوجوده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامر عامر لـ"الخليج 365 الرياضي": الحضري أعطى دافع لكل حراس مصر.. وجيلنا لم يظلم بوجوده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدار الندوة: عبد الحميد فراج - أحمد شاكر- حسن موسى - تصوير: أحمد علي وياسمين عليوة

قال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، إن ماقدمه عصام الحضري حارس منتخب مصر والنجوم أعطى دافع لكل الحراس لبذل المزيد من الجهد من أجل تكرار نجاحات أسطورة كروية بحجم الحضري.

وعن ظلم العديد من الحراس في مصر بسبب تواجد الحضري في هذه الفترة أجاب قائلا:" الحضري كان يستحق التواجد بشكل أساسي في المنتخب خاصة في ظل المستوى الرائع الذي كان يقدمه منذ عام 2006، كان في قمة عطائه الكروي وكان الأجدر بحراسة مرمى المنتخب.

وأكمل:" الحضري في أمم إفريقيا 2017 لم يكن الحارس الأساسي، ولكن القدر شاء أن يتواجد الحضري بعد إصابة الشناوي وإكرامي وقدم مستوى رائع وحصل على لقب أفضل حارس في البطولة بأرقام تاريخية، تواجد الحضري لم يظلم الجيل الحالي للحراس ولكن قلل فرصهم مع المنتخب كونه حارس كبير.