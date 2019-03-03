رياضة | عامر عامر يعلق على واقعة كيبا ومدرب تشيلسي في نهائي الرابطة الإنجليزية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامر عامر يعلق على واقعة كيبا ومدرب تشيلسي في نهائي الرابطة الإنجليزية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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علق عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي على واقعة رفض كيبا حارس مرمى فريق تشيلسي التغيير في نهائي الرابطة الإنجليزية، ودخوله في أزمة مع مدربه الإيطالي ساري.

وقال عامر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي":" بالطبع أمر خاطئ لا يحق لأي لاعب الاعتراض على تغييره، من وجهة نظري دائما أري أن اللاعب اللاعب والمدرب مدرب، ولا يحق للاعب فرض أي قرار على مدربه حتى وأن كان يرى شيئا أخر غير وجهة نظر المدرب، مؤكدا أن تصرف كيبا كان خاطئا".

وأتم:" اللاعب يجب أن يكون تحت أمر الجهاز الفني المنوط بإدارة الفريق حتى لاتختل المنظومة لكل شخص دور يجب أن يحتفظ به".