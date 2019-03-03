شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتسون: فان ديك «الأفضل في العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أندى روبرتسون الظهير الأيسر لليفربول أن زميله فى الفريق فيرجيل فان ديك هو أفضل مدافع فى العالم. كما يعتقد قائد منتخب اسكتلندا أن الأداء المميز الذى يقدمه المدافع الهولندى هذا الموسم يجعله مرشحًا بقوة لجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى. فى تعليق له عقب مباراة ليفربول وواتفورد، الأسبوع الماضى، والتى فاز بها الريدز بخماسية نظيفة وأحرز فان ديك فيها هدفين، قال روبرتسون: «إذا كان الأمر بيدى وانتهى الموسم اليوم، سأعطيه الجائزة بكل تأكيد. فان ديك يقدم أداءً ثابتًا منذ بداية الموسم. تتبقى 10 مباريات الآن وإذا استمر فى تقديم نفس الأداء حتى نهاية الموسم فلا يوجد سبب لعدم فوزه بالجائزة. دائمًا ما يترشح المهاجمون لهذه الجائزة، فهم دائمًا ما يكونون تحت الأضواء بأهدافهم وتمريراتهم الحاسمة، ولكن فان ديك يقدم موسمًا استثنائيًا هذا الموسم، وأتمنى أن يستمر فى ذلك حتى النهاية.

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