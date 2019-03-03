بالفيديو- نور الشربيني تفوز ببطولة العالم للإسكواش للمرة الثالثة في تاريخها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
فازت لاعبة الإسكواش المصرية، نور الشربيني، ببطولة العالم للإسكواش التي استضافتها شيكاغو الأمريكية 2019، للمرة الثالثة في تاريخها، بعد تغلبها على مواطنتها نور الطيب بـ3 أشواط مقابل شوط واحد.
وسبق وأن توجت البطلة المصرية ببطولة العالم عامي 2015 و 2016 على التوالي، بالبطولة التي تبلغ قيمة جوائزها المادية 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
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