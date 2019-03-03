شكرا لقرائتكم خبر عن عيد لـ«الخليج 365»: سأكون خير سفير لوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

أكد عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي أحمد عيد في تصريح إلى "الخليج 365" أنه سيعمل على خدمة وطنه من خلال عمله في مكتب الاتحاد الدولي، وثمن دعم ولاة الأمر لأبناء الوطن في تولي المناصب القيادية، وثمن دعم رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في ترشحه هذا المنصب، وسيضع أول اعتباراته خدمة وطنه والكرة الآسيوية، وأبدى عيد سعادته بالترشح لهذا المنصب، وتمنى أن يوفق في العمل على أن يكون خير سفير في هذا الموقع، شاكرا الاتحاد الدولي على ثقته بشغر هذا المنصب.

جاء ذلك بعد إعلان المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي عن ترشيح السعودي أحمد عيد لعضوية المكتب التنفيذي في مجلس الاتحاد الدولي «فيفا» خلفاً للعضو المستقيل الماليزي عبدالله سلطان عبدالله، للفترة المتبقية حتى 5 يونيو القادم.

وتقدم اتحاد القدم السعودي بالتهنئة لعيد على تعيينه عضواً في مجلس «فيفا» متمنياً له التوفيق، ويعد عيد ثاني سعودي يحصل على عضوية المكتب التنفيذي في «فيفا» بعد الراحل عبدالله الدبل، كما يعد عيد أول رئيس اتحاد سعودي منتخب خلفاً للأمير نواف بن فيصل، إذ تولى رئاسة اتحاد القدم السعودي من عام 2012 إلى العام 2016.

الجدير بالذكر، أن أحمد عيد تقلد العديد من المناصب الإدارية والقيادية في المجال الرياضي على الصعيدين المحلي والقاري، إذ شغل عدة مناصب إدارية في النادي الأهلي، قادته للعمل مشرفاً عاماً للمنتخب السعودي الأول، كما انضم لعضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل أن يكون أول رئيس بالانتخاب، فيما انضم لعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، وأخيراً تنصيبه عضواً في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».