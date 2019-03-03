رومارينهو جاهز للآسيوية

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) منح الجهاز الطبي بنادي الاتحاد الضوء الأخضر للمهاجم رومارينهو للمشاركة في تدريبات الفريق الكروي استعدادا لمواجهة الريان القطري في أولى مباريات العميد ضمن دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا، وكان المدرب سييرا ضم البرازيلي رومارينهو إلى جانب الثلاثي التشيلي فيلانويفا، والأسترالي جورمان، والإيفواري سانوجو في قائمة الفريق المشاركة في مباريات البطولة الآسيوية، ومن المتوقع غياب اللاعب سانوجو لعدم اكتمال جاهزيته الطبية، فيما سيعود المدافع جورمان للمشاركة مع كتيبة النمور الاتحادية مجددا على الصعيد القاري، بعد قيده كلاعب «استثمار» في كشوفات النادي، هذا وكان المدرب سييرا فرض حصة تدريبية للاعبين أمس (السبت) وركز من خلالها على العناصر الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الريان القطري، وسينهي تحضيراته الفنية اليوم (الأحد) للمباراة القادمة، بإجراء مناورة كروية سيعتمد خلالها الأسلوب الفني الذي سيواجه به خصمه في المواجهة الآسيوية المرتقبة.

منح الجهاز الطبي بنادي الاتحاد الضوء الأخضر للمهاجم رومارينهو للمشاركة في تدريبات الفريق الكروي استعدادا لمواجهة الريان القطري في أولى مباريات العميد ضمن دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا، وكان المدرب سييرا ضم البرازيلي رومارينهو إلى جانب الثلاثي التشيلي فيلانويفا، والأسترالي جورمان، والإيفواري سانوجو في قائمة الفريق المشاركة في مباريات البطولة الآسيوية، ومن المتوقع غياب اللاعب سانوجو لعدم اكتمال جاهزيته الطبية، فيما سيعود المدافع جورمان للمشاركة مع كتيبة النمور الاتحادية مجددا على الصعيد القاري، بعد قيده كلاعب «استثمار» في كشوفات النادي، هذا وكان المدرب سييرا فرض حصة تدريبية للاعبين أمس (السبت) وركز من خلالها على العناصر الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الريان القطري، وسينهي تحضيراته الفنية اليوم (الأحد) للمباراة القادمة، بإجراء مناورة كروية سيعتمد خلالها الأسلوب الفني الذي سيواجه به خصمه في المواجهة الآسيوية المرتقبة.

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