انتصار الفيحاءيهدد الباطن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اختتمت مساء أمس (السبت) مباريات الجولة (22) من دوري كأس الأمير اختتمت مساء أمس (السبت) مباريات الجولة (22) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتين؛ جمعت الأولى الباطن والوحدة على ملعب نادي الباطن وانتهت بالتعادل الإيجابي (1/‏1) وتقدم للسماوي زياد العونلي في الدقيقة (80)، قبل أن يعادل عصام الجبالي النتيجة للفرسان في الدقيقة (90) من ركلة جزاء، ليرتفع رصيد الباطن لـ(19) نقطة ويتراجع للمركز (14)، وبقي فريق الوحدة في المركز السادس بـ(35) نقطة. فيما استطاع فريق الفيحاء العودة للمجمعة بفوز ثمين على فريق الحزم في الرس بهدف مقابل لا شيء سجل عن طريق نواف الصبحي في الدقيقة (52) ورفع الفيحاء بذلك رصيده إلى (19) نقطة) في المركز (13) بفارق الأهداف عن الباطن، فيما بقي فريق الحزم عند (23) نقطة، في المركز الـ(12) في سلم ترتيب فرق الدوري.



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