شكرا لقرائتكم خبر عن «النملة الذرية».. فعالية 100% والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

دخل النجم الدولي السابق الإيطالي لاعب الفريق الهلالي سيباستيان جيوفينكو قلوب «الشقردية»، عقب مساهمته في إحراز هدفين خلال مواجهة نظيرهم الفيصلي أمس الأول (الجمعة) ضمن الجولة 22 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي أوصل «الزعيم» إلى النقطة 55 مواصلاً محافظته على صدارة سلم الترتيب.

ويعتبر «النملة الذرية» الذي مثل أكبر فريق في «الكالتشيو» الإيطالي يوفنتوس الملقب بـ«السيدة العجوز»، وقدم معه أجمل وأحلى المستويات والأهداف، نجحت إدارة الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية «يناير» ليكمل قوة صفوف «الزعيم»، إذ نجح مساء (الجمعة) في رسم الفرحة والبسمة على محيا جماهير الزعيم وإدارة النادي ومنسوبيه، عندما هز شباك الفيصلي بهدفين على طريقته المعتادة، واستخدامه مهاراته العالية التي كانت «100 %»، وكانت فعالية جيوفينكو كبيرة في المواجهة الصعبة أمام فريق الفيصلي، ورغم غياب أحد أهم الأسماء في الكتيبة الزرقاء القائد البرازيلي كارلوس إدواردو، إلا أن «النملة الذرية» حضر بقوة، وكأن حال لسانه يقول للهلاليين «لا تخافوا أنا هُنا».

من جانب آخر، يعاود الفريق الهلالي مساء اليوم (الأحد) استعداداته لمباراة العين الإماراتي بعد غد (الثلاثاء) على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في أولى مباريات الزعيم في دور المجموعات، ضمن دوري أبطال آسيا، بعد الراحة التي منحت للاعبين من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب زوران أمس (السبت) عقب نهاية مباراة الفريق أمام الفيصلي، إذ سيضع المدرب زوران اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة العين، وسينهي الفريق الهلالي تحضيراته الفنية غدا (الاثنين) بمناورة سيعتمد من خلالها الأسلوب المناسب والعناصر الأساسية التي سيخوض بها مباراة العين.