ديربي العروس.. الأضرار أكثر من المنافع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

رغم تساوي الغريمين، الأهلي والاتحاد، في كثير من الأرقام مع وجود فوارق بسيطة في التقييم الشامل لمواجهتهما أمس الأول ضمن الجولة الـ22 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن نتيجة المباراة (1-1)، لم تخدم أيا منهما كثيرا، بل إن أضرارها كانت أكثر من منافعها، فهي لم تسعف الاتحاد في مغادرة منطقة الخطر، كما لم تدفع الأهلي نحو استعادة مركزه بين الأربعة الأوائل.

وبلغت نسبة استحواذ الاتحاد 51% مقابل 49 % للأهلي، والتمرير الصحيح، 76 للأهلي و75 للاتحاد، وتعادلا في عدد الركنيات (5 لكل منهما)، فيما بلغ عدد تسديدات الاتحاد 13 تسديدة مقابل 7 للأهلي.

أما البطاقات الصفراء، فبلغت 3 في مجملها بواقع اثنتين للاتحاد وواحدة للأهلي بعد أن بلغ عدد أخطاء الاتحاد 13 خطأ مقابل 5 للأهلي.

فقط قد تكون المباراة منحت الأهلي الاحتفاظ بعلو كعبه في ديربي جدة خلال السبع سنوات الماضية، ويعود الفضل في ذلك إلى مهاجمه عمر السومة بتسجيله هدفا تعادليا سينمائيا ربما يكون الأجمل في الدوري حتى الآن، امتدحه حارس الاتحاد فواز القرني والمدرب سييرا الذي قال عنه «هدف السومة من الأهداف التي لا تملك أن تصنع شيئا أمامها إلا أن تصفق فقط، إنه هدف استثنائي».

فيما قال عنه فواز القرني»هدف السومة من أروع الأهداف التي تم تسجيلها في الدوري، ويحق للاعب الفرحة بهذا الهدف».

وسبق انطلاقة الديربي، استخدام جماهير الأهلي ورقة للضغط النفسي على لاعبي الاتحاد عندما رفعت لافتة كتب عليها «آخر ديربي يجمعنا» في إشارة إلى أن الاتحاد في طريقه للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن وقع هذه اللافتة كان محفزا للاعبي الاتحاد الذين قدموا مباراة كبيرة دون أن تتوج بكسب كامل نقاطها.

إيجابيات وسلبيات في الأهلي

1 عدم نجاح المدرب فوساتي حتى الآن في إقناع الجماهير

2 تأكيد عدم فاعلية المحترفين الأجانب، وهو ما أكده رئيس النادي عبدالله بترجي عقب المباراة

3 الابتعاد عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لأبطال آسيا

4 استمرار مرماه في تلقي الأهداف حتى وصلت إلى 31 هدفا

5 انخفاض فرص حصوله على الوصافة بعد الابتعاد عن المنافسة على اللقب

6 استعادة عمر السومة مستواه وتأكيد تخطيه مشكلة شخصية سببت له بعض الضغط

7 استمراره ثالث أفضل هجوم بعد الهلال والنصر

إيجابيات وسلبيات في الاتحاد

1 نجاح سييرا في استعادة جزء من هيبة الفريق المفقودة

2 استعادة التشيلي فيلانويفا مستواه نتيجة منحه حرية التنقل في الملعب

3البقاء في المركز الـ15 قبل الأخير عقب فوز الفيحاء على الحزم

4 نجاح اللاعبين في عدم التأثر نفسيا بضغط جماهير الأهلي عليهم بلافتة »وداعية يا آخر ديربي يجمعنا«

5 استمرار مشكلة عمق الدفاع وتصنيف الفريق ضمن الأضعف دفاعا

6 استمرار مشكلة إنهاء الهجمة وتصنيف الفريق ضمن الأضعف هجوما

7 انخفاض وتراجع أداء فهد المولد.