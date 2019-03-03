الهلال يجهز إدواردو للعين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

بات قائد وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو جاهزا للمشاركة أمام العين الإماراتي بعد غد في أول لقاءات الفريق بدوري أبطال آسيا في نسخته الحالية، بعد أن غاب عن مواجهة الفيصلي أمس الأول في الجولة الـ22 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نتيجة تعرضه لشد عضلي في الحصة التدريبية التي سبقت المباراة.

وسيكون حضور إدواردو مهما في التشكيلة الزرقاء بعد تأكيد الاتحاد القاري غياب اللاعب سالم الدوسري تطبيقا لعقوبة انضباطية عليه وسريانها بسبب الطرد الذي تعرض له في إياب نهائي النسخة الماضية أمام أوراوا ريدز الياباني، حيث حصل على إنذار أول في المباراة ثم طرد عقب حصوله على الثاني. وينطبق القرار ذاته على لاعب العين، البرازيلي كايو الذي سيغيب عن مواجهة الرياض.