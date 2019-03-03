عيد يخلف ملك ماليزيا بمجلس الفيفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

اعتمد المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس، العضو السعودي الرئيس الأسبق للاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ابتداء من 1 مارس الحالي، خلفا للمستقيل السلطان عبدالله شاه الذي أصبح ملكا لماليزيا في يناير الماضي، حيث كان عبدالله شاه عضوا في المجلس الإشرافي غير التنفيذي في الفيفا ونائبا للرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ورئيسا للاتحاد الآسيوي لهوكي الجليد.

وكان الاتحاد الدولي للعبة طلب من الاتحاد الآسيوي ترشيح بديل للسلطان عبدالله لإكمال فترة مجلس الفيفا الحالية، والتي تمتد حتى يونيو المقبل، حيث موعد الانتخابات الدولية.

وحظي عيد بتزكية ودعم رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، البحريني سلمان آل خليفة وموافقة معظم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لشغل المنصب.

وأكد عيد، أنه يشعر بفخر وسعادة كبيرة بالثقة الغالية التي نالها من قبل رئيس الاتحاد الآسيوي وأعضاء المكتب التنفيذي.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) «تتويج عظيم لمسيرتي الكروية منذ أن انطلقت كحارس مرمى، وصولا لحماية مرمى المنتخب السعودي حتى أصبحت إداريا ورئيسا لناد ثم عضوا بالاتحاد السعودي لكرة القدم ثم رئيسا منتخبا للاتحاد وعضوا بالمكتب التنفيذي الآسيوي.

كنت على الدوام أسعى لأكون شخصية ملهمة لخدمة بلادي بكل منصب. واليوم أواصل نقل التمثيل الآسيوي والسعودي في هذا المحفل الدولي».

وأضاف «ليس غريبا أن توجد الكوادر السعودية في المناصب الدولية والآسيوية، وأعتز وأتشرف بهذا المنصب. هي فرصة لأشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على اهتمامهم ودعمهم للكوادر الرياضية السعودية، كما أثمن وبوفاء وحب دعم كل مسؤولي الحركة الرياضية بالسعودية ومسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم».

وأبدى عيد امتنانه لتزكية سلمان آل خليفة، وقال «موقف سلمان آل خليفة ثابت وأصيل وراسخ مع السعودية، ما سيجعلني شخصيا أقف بقوة لاستمراره رئيسا للاتحاد الآسيوي لولاية ثالثة، وأتشرف أن أكون أحد داعميه في الانتخابات القادمة».

وسيحضر عيد أول اجتماع للمجلس في الـ15 من الشهر الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن أحمد عيد كان قد فاز بانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا، بعدما حصد 39 صوتا وشاركه في ذلك رئيس الاتحاد الإماراتي السابق محمد الرميثي، ورئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر في نهاية أبريل 2015.