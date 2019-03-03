الوحدة يخفق في استثمار نتيجة ديربي جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لم يستثمر الوحدة تعادل الأهلي مع الاتحاد أمس الأول، ووقع هو الآخر في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه الباطن في المواجهة التي جرت أمس على ملعب الأخير في حفر الباطن في ختام لقاءات الأسبوع الـ22 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأبقت النتيجة فرسان مكة في مركزهم السابق، السادس برصيد 35 نقطة، فيما سيكون مشاركا الأهلي مركزه الخامس حال فوزه، حيث يملك الأهلي 27 نقطة.

أما الباطن فرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ14.

وكانت المباراة في طريقها إلى التعادل الرسمي قبل أن تشهد دقائقها العشر الأخيرة والوقت المحتسب بدلا من الضائع، هدفا هناك وآخر هناك، حيث افتتح صاحب الأرض والجمهور التسجيل عن طريق زياد العونلي في الدقيقة 80، فيما خطف الوحدة التعادل في وقت قاتل عندما سجل له التونسي عصام الجبالي من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (93).

وبدا واضحا سعي الباطن للفوز من خلال خطته الهجومية وبحثه عن هدف مبكر بمحاولات قادها محترفه إسماعيل بانجورا الذي كاد يفلح في تسجيل هدف مبكر عندما سدد كرة قوية تصدى لها الحارس عبدالله الجدعاني، والذي سد غياب الحارس الأول محمد عواد، فيما جاءت بقية المحاولات خلال الشوط خجولة.

أما الشوط الثاني، فشهد رغبة وحداوية في حسم المواجهة دون ترجمة للكرات التي سنحت للاعبيه.

وفي المباراة الثانية التي جرت أمس أيضا ضمن ختام الجولة، انتزع الفيحاء فوزا ثمينا من ضيفه الحزم 1-0 نقله إلى المركز الـ13 برصيد 19 نقطة، فيما توقف رصيد الحزم عند 23 نقطة في المركز الـ12.

وسجل هدف المباراة الوحيد، نواف الصبحي في الدقيقة 52.