نيمار: إصابتي السابقة أسوأ من الحالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد النجم البرازيلي لاعب سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا أن الإصابة التي تعرض لها العام الماضي كانت أسوأ مما أعلن عنها.

وأوضح نيمار في مقابلة مع محطة تليفزيون جلوبو البرازيلية أن الإصابة التي عانى منها في العام الماضي لم تكن مجرد كسر في مشط القدم، ولكنه عانى أيضا من تمزق في أربطة الكاحل.

وعاد نيمار إلى الملاعب قبل بطولة كأس العالم 2018 في روسيا بوقت قصير وشارك في البطولة، لكنه خرج مع المنتخب البرازيلي مبكرا.

وقال نيمار الذي يعاني من الإصابة أيضا في الوقت الحالي «إصابتي قبل كأس العالم تختلف عن إصابتي الحالية، في العام الماضي عانيت من إصابة بكسر في مشط القدم وأيضا من تمزق في أربطة الكاحل، لهذا احتجت إلى وقت طويل، وكان الأمر أكثر ألما مما أعانيه الآن، إصابة الكاحل تثير الإزعاج والملل دائما وتستغرق وقتا في العلاج».

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ أسابيع عدة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في 23 يناير الماضي.