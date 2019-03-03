أبطال آسيا بعد التراويح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبد الله الفراج - الرياض

استجاب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى مطالب الأندية الخليجية المشاركة في دوري أبطال آسيا في نسخته الـ 38 للعام الحالي 2019، والتي ستنطلق غدا، وذلك بتأجيل انطلاقة المواجهات التي ستجرى في رمضان المبارك إلى ما بعد صلاة التراويح، بدلا عن مواعيدها السابقة التي تتزامن مع الإفطار أو تسبقه بقليل.

وكانت الأندية الخليجية طالبت بتعديل مواعيد مواجهاتها في الجولتين الخامسة والسادسة، لتلعب بين الساعة التاسعة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، علما أن نادي ذوب آهن الإيراني أصر على أن تلعب مواجهته أمام النصر السعودي على ملعب كربلاء في العراق كأرض محايدة للفريق الإيراني، في الزمن نفسه المحدد مسبقا عند الساعة الـ 6.30 مساء، وهو الموعد الذي يتزامن مع وقت الإفطار في رمضان.

وتستهل الأندية السعودية مشوارها في دوري أبطال أسيا غدا، حيث يواجه الاتحاد الريان القطري تحت قيادة الحكم السيرلانكي توجومينيرو، كما يلتقي النصر نظيره الوصل الإماراتي وسط تحكيم يقوده الأسترالي بيتر غرين.

وفي الثلاثاء المقبل يفتتح الهلال أولى مبارياته بملاقاة العين الإماراتي في مباراة يقودها الحكم البحريني نواف شكر الله، كما يلتقي الأهلي نظيره السد القطري ويحكم المواجهة الحكم العماني أحمد الكاف.