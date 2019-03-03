هاني أبو ريدة ينهي الجدل بشأن إلغاء بطولتي الدوري المصري والكأس

نفى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، نية المجلس في إلغاء بطولة الدوري العام أو كأس مصر هذا الموسم. وقال «أبو ريدة» في تصريحات تلفزيونية: ” لا يوجد أي تفكير في إلغاء الدوري أو كأس مصر، هذا الموسم، وكل ما يقال في هذا الإطار غير صحيح، خاصة وأن الدوري يشهد هذا العام أقوى منافسة”. وأكمل: ” ندعم محمد فضل بكل قوة، من أجل نجاحه في مهمته كمديرا لبطولة الأمم الأفريقية، والجميع حريص على خروج البطولة في أبهى صورة”.

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