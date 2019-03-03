رياضة | هل يستغل يوفنتوس أزمة إيكاردي وإنتر ميلان لصالحه ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يستغل يوفنتوس أزمة إيكاردي وإنتر ميلان لصالحه ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن جورجيو كيليني نجم يوفنتوس الإيطالي قام بتصرف غريب قد يُحدد بنسبة كبيرة الوجهة المقبلة للأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان الإيطالي.

ونشر إيكاردي مؤخرًا بيانًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي أشار فيه إلى أنه يحب إنتر ميلان مضيفًا أن إدارة النادي تتعامل معه بشكل سيء.

وأفادت صحيفة التوتو ميركاتو الإيطالية نقلاً عن صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن كيليني قام بعمل إعجاب على بيان إيكاردي على مواقع التواصل الإجتماعي مما يؤكد إمكانية تحرك يوفنتوس لاستغلال أزمة إيكاردي بذكاء وإقناع إيكاردي بالانضمام للبيانكونيري في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه ربما يُزيد اهتمام يوفنتوس بإيكاردي غضب إدارة إنتر ميلان والتي سعت لتجديد عقد إيكاردي لكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.