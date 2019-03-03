رياضة | موعد مباراة تشيلسي وفولهام اليوم الأحد 3 مارس في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي وفولهام اليوم الأحد 3 مارس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي تشيلسي في مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق فولهام، يوم الأحد 3-3-2019 على ملعب "كرافين كوتاج" في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

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ويرغب نادي تشيلسي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل تحقيق إنجاز كبير للنادي اللندني.

ويسعى فريق فولهام أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق تشيلسي ضد نادي فولهام بالدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.