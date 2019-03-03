رياضة | موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو اليوم الأحد 3/3/2019 في الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو اليوم الأحد 3/3/2019 في الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس ضيفاً ثقيلاً على بترو أتلتيكو الأنجولي مساء اليوم الأحد والموافق 3 مارس 2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية الإفريقية".

وتنطلق مباراة الزمالك مع بترو أتلتيكو على ملعب 11 نوفمبر وذلك اليوم الأحد في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وكانت المباراة الماضية بين الفريقين في الجولة الثالثة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويدخل نادي الزمالك المباراة على أمل العودة للمنافسة إحساء آماله في بطولة الكونفدرالية.

وستكون مباراة الزمالك مع بترو أتلتيكو في الكونفدرالية الإفريقية مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق أحمد الطيب.

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ويأتي ترتيب المجموعة قبل مباراة الفريقين كالتالي:

1- جور مايا: 6 نقاط

2- بترو أتلتيكو: 4 نقاط

3- نصر حسين داي: 4 نقاط

4- الزمالك: نقطة

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولي في الكونفدرالية الإفريقية عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.