رياضة | رئيس الجبلاية: لاتوجد أي نية لإلغاء بطولة الدوري أو الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الجبلاية: لاتوجد أي نية لإلغاء بطولة الدوري أو الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، نية المجلس في إلغاء بطولة الدوري العام أو كأس مصر هذا الموسم.

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وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية: " لا يوجد أي تفكير في إلغاء الدوري أو كأس مصر، هذا الموسم، وكل ما يقال في هذا الإطار غير صحيح، خاصة وأن الدوري يشهد هذا العام أقوى منافسة".

وأكمل:" ندعم محمد فضل بكل قوة، من أجل نجاحه في مهمته كمديرا لبطولة الأمم الأفريقية، والجميع حريص على خروج البطولة في أبهى صورة".