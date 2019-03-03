رياضة | عامر عامر لـ"الخليج 365 الرياضي": إشادة الخطيب وسام على صدري (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامر عامر لـ"الخليج 365 الرياضي": إشادة الخطيب وسام على صدري (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدار الندوة: عبد الحميد فراج - أحمد شاكر- حسن موسى - تصوير: أحمد علي وياسمين عليوة

أكد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، أنه فخور للغاية، بموقف محمود الخطيب رئيس الأهلي والذي قام بالتصفيق له، بعد تألقه في المباراة التي جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري المصري منذ أيام.

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وقال عامر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي":" شرف لي أن ألقى إشادة وتصفيق من واحد من رموز الكرة المصرية وهو الكابتن محمود الخطيب، كنت في غاية السعادة، وبغض النظر عن نتيجة المباراة، كانت لحظة خاصة في حياتي".

وأكمل عامر:" أقدم مباريات جيدة دائما أمام الأهلي والزمالك، لعبت من قبل العديد من المباريات أمام القطبين وفزت على الفريقين كحارس مرمى.