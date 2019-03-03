رياضة | من سينضم إلى يوفنتوس .. محرز أم صلاح ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من سينضم إلى يوفنتوس .. محرز أم صلاح ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن يوفنتوس أبدى اهتمامه بضم رياض محرز نجم مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية بأن هناك بوادر تحوم حول رحيل محرز خلال الصيف بعدما أبدت إدارة يوفنتوس اهتمامها بخدمات صاحب الـ 28 عاماً.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إدارة السيدة العجوز لن تمانع في عقد صفقة تبادلية تقضي بالتخلي عن دجلاس كوستا خاصة أن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق معجب كثيراً بالبرازيلي وكان وراء ضمه إلى بايرن ميونيخ قادماً من شاختار دونيتسك عندما كان الإسباني على رأس الجهاز الفني للنادي الألماني.

وسجل محرز في أول موسم له مع السيتي 10 أهداف وصناعة مثلها في 36 مباراة بجميع المسابقات التي ظهر فيها الموسم الحالي على الرغم من مستواه المتذبذب في تشكيلة جوارديولا الذي لم يعتمد عليه في التشكيلة الأساسية في الدوري إلا مرة واحدة منذ بداية عام 2019 وكانت الأربعاء الماضي ضد ويست هام.

وذكرت تقارير مؤخرًا أن يوفنتوس مهتم أيضاً بالنجم محمد صلاح من أجل أن يكون عوناً للنجم كريستيانو رونالدو في هجوم الفريق بضمه بصفقة قياسية من ليفربول لتبقى الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن هوية اللاعب الذي سيختاره يوفي بين محرز أو صلاح، أو التوجه لاسم آخر.