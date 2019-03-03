رياضة | إدارة الأهلي تحذر اللاعبين من السوشيال ميديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة الأهلي تحذر اللاعبين من السوشيال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر مسئولو الأهلي لاعبي الفريق بالنادي من استخدام مواقع التواصل الإجتماعي بطريقة غير سليمة.

وضاعفت إدارة الأهلي غرامة ضد لاعبي الفريق لإبعادهم عن السوشيال ميديا لتصل إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه بهدف عدم استخدام منصات التواصل الإجتماعي فى أمور غير مسموح بها.

وأكد الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي أن الفريق يخوض حاليًا ارتباطات مهمة محليًا وإفريقيًّا ولابد من تركيز جميع اللاعبين في المباريات المقبلة.