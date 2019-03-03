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رياضة | سولاري : الليجا لم تنتهي وسنقاتل حتى النهاية

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 أكد سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ، إن فريقه خاض مباراة بشكل جيد، مشيراً إلى أن اللمسة الأخيرة كانت فاصلة خلال المباراة.

 

وقال ‏سولاري في تصريحات صحفية : "حاولنا بكل الطرق للانتصار على برشلونه، واعبنا بطريقه جيده، وحاولنا في الاطراف وفي العمق ولكن عندما لاتسجل تخسر".

 

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وتابع عن 12نقطه عن البارسا : " الدوري لاينتهي الا في آخر جوله، وسنقاتل حتى نهاية الليجا في الجولة الأخيرة".

 

وواصل : "قمت بإختيار اللاعب المناسب لمباراة اليوم، ولم يتبقى لنا الا دوري الابطال الذي نريد المحافظه على لقبه".

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