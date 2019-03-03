رياضة | سولاري : الليجا لم تنتهي وسنقاتل حتى النهاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري : الليجا لم تنتهي وسنقاتل حتى النهاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد، إن فريقه خاض مباراة برشلونة بشكل جيد، مشيراً إلى أن اللمسة الأخيرة كانت فاصلة خلال المباراة.

وقال ‏سولاري في تصريحات صحفية : "حاولنا بكل الطرق للانتصار على برشلونه، واعبنا بطريقه جيده، وحاولنا في الاطراف وفي العمق ولكن عندما لاتسجل تخسر".

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وتابع عن 12نقطه عن البارسا : " الدوري لاينتهي الا في آخر جوله، وسنقاتل حتى نهاية الليجا في الجولة الأخيرة".

وواصل : "قمت بإختيار اللاعب المناسب لمباراة اليوم، ولم يتبقى لنا الا دوري الابطال الذي نريد المحافظه على لقبه".

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