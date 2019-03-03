رياضة | اتحاد الكرة: لانية لتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون.. ولم نحدد موعد السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: لانية لتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون.. ولم نحدد موعد السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد "عامر حسين" رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري أن مباريات الدوري المصري ستستأنف من جديد بمجرد انتهاء منتخب مصر من معسكره المقبل.

وأضاف حسين في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق عبر قناة النهار إلى أن السوبر لم يتحدد موعده بعد وأنه سيتم تحديده بناء على نتائج الفرق المصرية فى البطولات الإفريقية وأنه لا نية لتأجيل مباراة الزمالك مع المقاولون العرب في ظل تقارب موعدها مع مواجهة الأبيض ضد نصر حسين داي الجزائري بالكونفدرالية الأفريقية.

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وتابع أن يوم الإثنين القادم سيتم الإعلان عن إضافة مباريات جديدة فى جدول الدورى وأنه لا نية لتأجيل مواجهة الزمالك والمقاولون نهائيًا وانهم اتفقوا مع الأندية على ضغط المباريات سواء كان هناك مواجهات أفريقية أو لا وأن الزمالك لم يطلب تأجيل المواجهة من الأساس وأنهم تحدثوا مع كل الأندية منذ شهر يناير ولا نية لترحيل موعد أي مباراة لأي سبب.

وأتم حديثه على أن بيراميدز سيبدأ مبارياته 31 مارس المقبل أمام بتروجيت.