رياضة | صفقة برشلونة المنتظر يفاجئ راموس بتصريح قوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة برشلونة المنتظر يفاجئ راموس بتصريح قوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فرينكي دي يونج نجم وسط أياكس أمستردام الهولندي، أن سيرجو راموس قائد فريق ريال مدريد قد يندم لتعرضه للإيقاف في مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

ويرى نجم الفريق الهولندي أن راموس قائد ريال مدريد قد يندم على تعمده التعرض للإيقاف.

وتعرض أياكس للخسارة أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-2 .

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وتعمد راموس خلال المباراة الحصول على بطاقة صفراء، وهي البطاقة الثانية له مما عنى غيابه عن مباراة إياب هذا الدور بداعي الإيقاف، على أن يصبح جاهزاً للدور التالي.

في المقابل قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) معاقبة راموس بالإيقاف مباراتين.

وقال دي يونج – صفقة برشلونة المنتظرة - أن قائد ريال مدريد قد يندم على فعلته، قائلاً: "ريال هو المرشح الأقوي للتأهل، لكن راموس قد يندم على ما فعله رغم تفوقهم في الذهاب، إلا أن جميع الاحتمالات تبقى واردة".

يذكر أن أياكس عليه الفوز بفارق هدفين في لقاء الإياب على ملعب سانتياجو بيرنابيو نهاية الأسبوع من أجل بلوغ ربع النهائي.