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رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 3/3/2019 والقنوات الناقلة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 3/3/2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأحد 3/3/2019 عدداً من المباريات القوية في مختلف البطولات لذلاك نرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.


- إينوجو رينجرز × النجم الساحلي:
اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 1HD

- بيترو أتلتيكو × الزمالك:
اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 1HD

- نهضة بركان × الرجاء الرياضي:
اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 1HD

الدوري الانجليزي:


- واتفورد × ليستر سيتي:
اليوم في تمام الساعة 2:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 11 HD

- فولهام × :
اليوم في تمام الساعة 4:05 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 2 HD

- إيفرتون × :
اليوم في تمام الساعة 6:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 2 HD

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- ريال سوسيداد × أتلتيكو مدريد:
اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 3 HD

الدوري الايطالي:


- نابولي × يوفنتوس:
اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 2 HD

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- طلائع الجيش × المصري البورسعيدي:

اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت

- الإنتاج الحربي × مصر المقاصة:
اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت

- إنبي × وادي دجلة:
اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت

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