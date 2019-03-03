رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 3/3/2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 3/3/2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأحد 3/3/2019 عدداً من المباريات القوية في مختلف البطولات لذلاك نرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.



- إينوجو رينجرز × النجم الساحلي:

اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 1HD

- بيترو أتلتيكو × الزمالك:

اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 1HD - نهضة بركان × الرجاء الرياضي:

اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 1HD الدوري الانجليزي:

- واتفورد × ليستر سيتي:

اليوم في تمام الساعة 2:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 11 HD - فولهام × تشيلسي:

اليوم في تمام الساعة 4:05 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 2 HD - إيفرتون × ليفربول:

اليوم في تمام الساعة 6:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 2 HD Advertisements الدوري الإسباني:

- ريال سوسيداد × أتلتيكو مدريد:

اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 3 HD الدوري الايطالي:

- نابولي × يوفنتوس:

اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بى أن سبورت 2 HD الدوري المصري:

- طلائع الجيش × المصري البورسعيدي: اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت - الإنتاج الحربي × مصر المقاصة:

اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت - إنبي × وادي دجلة:

اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت

Advertisements