شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان «العميد» لمنع لاعبي سموحة من السهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، بقيادة حسام حسن، على منح لاعبيه راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، عقب ودية الشباب.

وخاض الفريق الأول لكرة بنادى سموحة ودية مع الشباب مواليد ٩٩، اطمأن خلالها العميد، على لاعبيه، على ملعب النادى السكندرى، والوقوف على مستواهم الفنى والبدنى داخل الملعب.

ويستأنف الفريق الأول لنادى سموحة مرانه اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى، والمقرر لها يوم الثلاثاء ١٢ مارس الجارى ضمن منافسات الأسبوع 25 فى الدورى الممتاز.

كان الفريق الأول لسموحة قد حصل على راحة بعد أداء مباراة ودية مع فريق الشباب بالنادى اطمأن خلالها حسام حسن المدير الفنى لسموحة على مستوى أغلب لاعبيه.

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من ناحية أخرى، أكد أحمد أبوالفتوح، الظهير الأيسر لسموحة المعار من الزمالك أن انضمامه للمنتخب الأول مفاجأة لم يكن يتوقعها على الإطلاق، مؤكدا أنه وافق على الإعارة من ناديه الزمالك من أجل المشاركة حتى يلفت أنظار جهاز المنتخب الأول، وهو ما حدث لكنه فوجئ بالانضمام بسرعة لم يكن يتوقعها لاسيما وأنه شارك فى مباراة واحدة فقط مع ناديه الجديد، ووجه الشكر لجهاز المنتخب الأول على هذه الثقة.

وأكد أنه سوف يسعى جاهدا لأن يتمسك بالفرصة ويقاتل فى التدريبات والمباريات حتى يستمر ضمن اختيارات المنتخب الأول والمشاركة ببطولة الأمم الأفريقية القادمة، مشيرا إلى أن هدفه هو تقديمه أفضل ما لديه مع سموحة والعودة إلى الزمالك فى نهاية الموسم.

على صعيد آخر، أصدر حسام حسن المدير الفنى لسموحة فرمانا شديد اللهجة

بخصم مبلغ 50 ألف جنيه من أى لاعب نظير السهر فى ظل سعيه للحفاظ على تركيز لاعبيه، وأشار العميد للاعبيه إلى أن الالتزام هو شعاره فى المرحلة المقبلة، وأنه لن يسمح بالغياب عن التدريبات إلا فى أضيق الحدود وبإذن مسبق فى محاولة منه لفرض النظام داخل صفوف الفريق.

من جهة أخرى، أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة تلقى ناديه خطابا من الاتحاد السنغالى لكرة القدم يطلب فيه السماح للاعب الفريق السكندرى الشيخ بامبا بالانضمام لصفوف المنتخب السنغالى تحت ٢٣ سنة.

وكان سموحة قد أعلن عن تعاقده مع شيخ بامبا خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.