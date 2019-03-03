شكرا لقرائتكم خبر عن جلال يطلب مضاعفة المكافآت في المصري قبل مواجهة الطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المصرى، تمديد عقد محمود وادى لاعب الفريق لمدة موسمين آخرين لرغبة الجهاز الفنى فى الاعتماد عليه خلال المرحلة المقبلة خصوصا أنه من العناصر الأساسية للفريق، ويغيب «وادى» عن مواجهة فريقه البورسعيدى اليوم- الأحد- أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين التى ستجرى بينهما على أرض ملعب استاد السويس، ويأمل خلالها الفريق البورسعيدى فى تحقيق الفوز من أجل حصد النقاط الثلاث لرغبته فى المنافسة بقوة على المربع الذهبى بالدورى الممتاز.

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وجدد إيهاب جلال المدير الفنى طلبه من مجلس الإدارة مضاعفة مكافآت الفوز المقررة فى اللائحة المالية بالفريق المعتمدة فى بداية الموسم والتى تقضى بحصول كل لاعب على 4 آلاف جنيه فى حالة الفوز، لكن المدير الفنى يرغب فى مضاعفتها إلى 8 آلاف جنيه من أجل تحفيز اللاعبين، كان ايهاب جلال المدير الفنى قد وعد لاعبيه بمضاعفة مكافآت الفوز فى حالة تحسن نتائج الفريق فى الفترة الماضية، وهو ما طالب به اللاعبون خلال التدريبات التى سبقت مواجهة «الطلائع»، يأتى هذا فى الوقت الذى لم يحسم فيه مجلس الإدارة قراره النهائى بشأن اعتماد لائحة مالية جديدة للفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن بعض الاعضاء يرفضون زيادة المكافآت خوفا من تراجع النتائج فى المباريات المقبلة.

فيما طلب المدير الفنى للمصرى التعاقد مع ظهيرى جنب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقرر عقدها بنهاية الموسم، وبدأ إيهاب جلال فى الاطلاع على بعض ترشيحات تامر النحاس وكيل اللاعبين حتى يتم الاختيار فيما بينها، ورفض «جلال» الإفصاح عن اسماء اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق فى الموسم المقبل باعتبار أنهم مرتبطون بعقود مع أنديتهم ولا يجوز الإعلان عن أسمائهم حتى لا يتضرر اللاعبون.

ويأمل إيهاب جلال فى تدعيم صفوف الفريق البورسعيدى فى الموسم المقبل بخمسة لاعبين على الأقل من العناصر التى ظهرت بمستوى مميز فى الفترة الاخيرة بينهم عماد فتحى المعار إلى فريق إنبى من الزمالك وهو ما كان يعتمد عليه المدير الفنى للمصرى عندما كان يقود الفريق الأبيض فى الموسم الماضى، فضلا عن محمد أشرف روقة لاعب الزمالك هو الآخر المعار إلى إنبى باعتبار أنه يجيد اللعب فى أكثر من مركز فى وسط الملعب وهو من نوعية اللاعبين التى يفضل المدير الفنى الاعتماد عليها، يأتى هذا فى الوقت الذى طالب فيه حمد إبراهيم المدرب العام اللاعبين بعدم التفريط فى أى نقطة خلال المرحلة المقبلة حتى يتمكن الفريق من المنافسة على المربع الذهبى، وأوضح «إبراهيم» أن الفريق بدأ يعتاد على طريقة اللعب التى يرغب الجهاز الفنى فى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.