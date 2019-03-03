برشلونة يُسقط ريال ويقترب من اللقب وصدارة مؤقتة لسيتي

اسماء السيد - اقترب برشلونة من الاحتفاظ باللقب بفوزه على ريال مدريد في عقر داره، ووضع رياض محرز فريقه مانشستر سيتي على رأس الترتيب بفارق نقطتين عن ليفربول، فيما لحق بايرن ميونيخ بالمتصدر بوروسيا دورتموند، وحسم لاتسيو دربي العاصمة مع ضيفه روما بثلاثية نظيفة.

حرم برشلونة غريمه ريال مدريد منطقيا من استعادة لقب الدوري، بعد ثلاثة أيام من اقصائه في نصف نهائي مسابقة الكأس، بفوزه عليه مجددا في عقر داره 1-صفر السبت في المرحلة 26 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وابتعد برشلونة بفارق 12 نقطة عن ريال قبل 12 مباراة من نهاية الدوري، وبفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني الذي يحل الاحد ضيفا على ريال سوسييداد الثامن.

وسجل هدف الفوز لبرشلونة لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيتش (26).

وعاد برشلونة الى ملعب "سانتياغو برنابيو" حيث حقق الاربعاء فوزا عريضا 3-صفر في إياب نصف نهائي الكأس (1-1 ذهابا).

لكن ضيافة برشلونة الثانية لم تكن كالأولى بالنسبة لريال عندما سيطر على خصمه في أول ستين دقيقة، إذ بدا الفريق الكاتالوني أكثر تمكنا برغم الاختراقات الاعتيادية للبرازيلي اليافع فينيسيوس جونيور (18 عاما).

وتفوق برشلونة في المواجهات الأخيرة على ريال، إذ هزمه خمس مرات في آخر سبع مباريات على أرضه. وهذا الموسم لوحده، سجل برشلونة 10 أهداف في مرمى خصمه مقابل اثنين للملكي، وذلك بعد فوز كاسح في ذهاب الدوري 5-1 أطاح بالمدرب جولن لوبيتيغي وأتى بالأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب الرديف "كاستيا".

ومن أصل أربع مباريات هذا الموسم، فاز برشلونة ثلاث مرات (مرتان في الدوري ومرة في الكأس) وتعادلا مرة في ذهاب الكأس، علما ان مواجهتهما واردة بدءا من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بحال تخطي برشلونة ليون الفرنسي وريال مدريد أياكس أمستردام الهولندي.

وقال راكيتيتش بعد المباراة "اعتقد بأننا نستحق الفوز وعرفنا كيف نصارع من أجله. حللنا المباراة الاخيرة بكل تفاصيلها واليوم لعبنا بصورة جيدة وشكلنا خطورة على مرمى ريال. في الشوط الثاني حاولنا ردع ريال مدريد كي لا يحقق التعادل".

وهذا الفوز الـ 96 لبرشلونة مقابل 95 لريال و51 تعادلا في 242 مواجهة، في سابقة للفريق الكاتالوني الذي تخطى غريمه للمرة الاولى منذ 87 عاما.

- أفضلية كاتالونية -

وفضل سولاري الدفع بالجناح الويلزي غاريث بايل الذي يتعرض لانتقادات من جماهير ريال لابتعاده عن مستواه على حساب لوكاس فاسكيز، فيما ترك مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي قلب الدفاع الفرنسي كليمان لانغليه أساسيا بدلا من مواطنه صامويل أومتيتي العائد من إصابة.

وكان النجم الارجنتيني ليونيل ميسي قريبا من التسجيل لبرشلونة (19)، ثم استبسل قلب الدفاع جيرار بيكيه لابعاد تسديدة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 الكرواتي لوكا مودريتش بعد اختراقة سريعة من فينسيوس على الجناح الايسر (22).

وباغت بعدها سيرجيو روبرتو دفاع ريال بتمريرة بالمسطرة وراء القائد سيرخيو راموس الى راكيتيتش، فاخترق ولعب كرة ساقطة فوق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (26). وهذه المرة الـ23 تواليا التي ينجح فيها برشلونة في هز شباك ريال مدريد في الدوري.

وانتهى الشوط على وقع تسديدة خطيرة للاوروغوياني لويس سواريز صدها كورتوا بصعوبة (38)، ثم رأسية لمودريتش فوق العارضة (45) واحتكاك بين قائدي الفريقين راموس وميسي بعد ضربة من الاول على وجه افضل لاعب في العالم خمس مرات.

في الشوط الثاني، كان اللعب متكافئا، فسدد فينيسيوس كرة ابعدها حارس برشلونة الألماني مارك اندريه تير شتيغن (55)، رد عليها الفرنسي عثمان ديمبيلي بواحدة ارضية التقطها كورتوا (57)، واخرى للظهير الايسر جوردي البا مرت بجانب القائم الايسر بعدما ارتدت من الدفاع (58).

وسدد فينيسيوس كرة ابعدها لانغليه بجنبه (59)، ثم يسارية خطيرة لديمبيلي بجانب القائم الايسر (70)، اتبعها فينيسيوس بصاروخية عالية (72).

دفع سولاري بفيديريكو فالفيردي وماركو اسنسيو وايسكو، بيد ان المباراة انتهت على وقع يسارية لولبية لميسي في الثواني الاخيرة جاورت القائم المدريدي.

واصبح سولاري اول مدرب يفشل بالفوز على برشلونة في أول ثلاث مباريات منذ الهولندي ليو بينهاكر في 1987.

- هدف صيني نادر -

وأصبح المهاجم وو لي أول لاعب صيني يسجل هدفا في الدوري الإسباني، بعد مساهمته بفوز فريقه اسبانيول على ضيفه بلد الوليد 3-1.

وبعد نحو شهر على قدومه الى الليغا من الدوري الصيني، لعب وو لي أساسيا على ملعب كورنيا أل برات وسجل هدف فريقه الثالث في الدقيقة 65 بدم بارد أمام حارس المرمى. وبفوزه، احتل اسبانيول المركز الحادي عشر بعد 26 مباراة.

وانضم لي، المكنى "مارادونا الصين"، الى اسبانيول في كانون الثاني/يناير الماضي بعد استحواذ مجموعة "راستار" الصينية المتخصصة بالعاب الفيديو النادي الكاتالوني، وخاض اليوم مبارلاته الخامسة.

وأحرز المهاجم البالغ 27 عاما لقب هداف الدوري الصيني في الموسم الماضي، مع 27 هدفا في صفوف شنغهاي سيبغ وقاده الى لقبه الاول في الدوري. وكان تشانغ تشنغدونغ أول صيني يحترف في الدوري الاسباني عام 2015 مع نادي رايو فايكانو لكنه لم يسجل أي هدف.

واصبح الافيس موقتا في المركز الرابع بفوزه على مضيفه فياريال الثامن عشر 2-1، فيما وصل اشبيلية تراجعه الى المركز السادس ومني بخسارة ثالثة تواليا أمام ضيفه هويسكا الاخير 1-2 في اللحظات القاتلة.

ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد:

ملخص مباراة هويسكا وإشبيلية:

ملخص مباراة إسبانيول وبلد الوليد:

ملخص مباراة فياريال وديبورتيفو ألافيس:

محرز يقود سيتي إلى صدارة مؤقتة ومانشستر يونايتد رابعا

دخل الجزائري رياض محرز بدلا من البلجيكي المصاب كيفن دي بروين فسجل بعد عشر دقائق هدف الفوز لمانشستر سيتي حامل اللقب على مضيفه بورنموث 1-صفر، السبت في المرحلة 29 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، فوضعه على رأس الترتيب بفارق نقطتين عن ليفربول.

ورمى سيتي الكرة في ملعب ليفربول الذي سيكون بمقدوره استعادة الصدارة عندما يحل ضيفا على جاره ايفرتون تاسع الترتيب الاحد.

وقلب مانشستر يونايتد تأخره الى فوز صعب على ضيفه ساوثمبتون 3-2، ليقتنص المركز الرابع من ارسنال الذي أهدر الفوز على توتنهام الثالث في اللحظات الاخيرة باهداره ركلة جزاء.

وسجل محرز هدف المباراة لمانشستر سيتي بتسديدة أرضية من داخل المنطقة، تحت الحارس البولندي المخضرم ارتور بوروتس البالغ 39 عاما بعد مساهمة من الإسباني دافيد سيلفا (55).

ورد محرز على انتقادات طالته في المباراة الاخيرة التي فاز فيها سيتي على وست هام بهدف وحيد ايضا عندما استبدله مدربه الاسباني جوسيب غوارديولا باكرا في الشوط الثاني، ليسجل هدف الفوز الخامس تواليا لـ"سيتيزنز".

وتردد في الآونة الاخيرة أن سيتي يريد التخلي عن محرز (28 عاما) بعد استقدامه الصيف الماضي بصفقة قياسية من ليستر سيتي مقابل 79 مليون دولار اميركي. وخسر غواردويلا في المباراة دي بروين لاصابة عضلية بفخذه قبل الاستراحة ومدافعه جون ستونز مطلع الشوط الثاني.

وقال غوارديولا بعد الفوز "قدمنا أحد أفضل مستوياتنا. يجب أن يفهم الناس مدى صعوبة الهجوم على 11 لاعبا يدافعون".

وتابع "نطالب اللاعبين بالكثير من دون منحهم الوقت للاستراحة ذهنيا. مهما حصل هذا الموسم يستحقون تقديري".

- لوكاكو ينقذ يونايتد -

وقاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو فريقه مانشستر يونايتد الى قلب تأخره أمام ضيفه ساوثمبتون الى فوز جديد على ملعبه أولدترافورد ليرتقي الى المركز الرابع على حساب ارسنال.

ولا يزال يونايتد مستمرا في عودته الرائعة بعد اقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو وتعيين النروجي أولي غونار سولسكاير في كانون الاول/ديسمبر الماضي، فلم يخسر في 15 مباراة تواليا على الساحة المحلية.

وافتتح المدافع الفرنسي الشاب يان فاليري (20 عاما) التسجيل للضيوف بهدف رائع من تسديدة صاروخية سكنت المقص الايسر للحارس الاسباني دافيد دي خيا (26).

وبعد خروج المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز مصابا (51) ومحاولات ماركوس راشفورد، عادل يونايتد بتسديدة رائعة من لاعب الوسط البرازيلي اندرياس بيريرا من خارج المنطقة عانقت المقص الايسر لساوثمبتون (53).

وقلب لوكاكو النتيجة عندما استلم كرة داخل المنطقة فراوغ وسدد أرضية بيمناه الى يسار الحارس (59).

وعادل ساوثمبتون عبر جايمس وارد براوس من ركلة حرة رائعة في المقص الايمن لدي خيا (74)، إلا أن لوكاكو الذي يبحث عن موقع أساسي في تشكيلة يونايتد أبى اهدار النقاط فسدد يمينية قوية من حافة المنطقة سكنت الزاوية اليسرى للحارس (89).

وأهدر الفرنسي بول بوغبا ركلة جزاء ليونايتد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع صدها أنغوس غان.

واستفاد يونايتد من تعادل منافسين جديين له على المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا، بعد اقتسام توتنهام الثالث وارسنال نقطتي دربي شمال لندن (1-1).

وقال سولسكاير بعد الفوز "الإيمان موجود. لم يخسروا منذ مباريات كثيرة (محليا). غرفة الملابس ترقص راهنا. سجل روميلو هدفين رفيعي المستوى".

وأنقذ المهاجم هاري كاين وحارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس توتنهام من خسارة ثالثة تواليا، بإدراك الأول التعادل من ركلة جزاء (74)، وتصدي الثاني لركلة مماثلة في الدقائق الأخيرة.

وكان أرسنال قاب قوسين أو أدنى من تقليص الفارق مع توتنهام الى نقطة واحدة في الصراع على المركز الثالث، اذ بقي متقدما حتى الدقيقة 74 بهدف الويلزي آرون رامسي بعد أن قطع نحو نصف طول الملعب (16)، قبل أن يعادل كاين النتيجة بركلة جزاء حصل عليها بنفسه، ويتصدى لوريس لركلة جزاء للبديل الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ (90+1)، ما أنهى دربي شمال لندن متكافئا بين الغريمين في العاصمة.

وأبقى مدرب أرسنال الإسباني أوناي إيمري صانع اللعب الألماني مسعود أوزيل والمهاجم أوباميانغ على مقاعد البدلاء، الا أن غيابهما لم ينعكس سلبا على أداء "المدفعجية" الفعال في الشوط الأول، على رغم أن صاحب الأرض كان الأفضل على صعيد الاستحواذ.

بدوره، قال الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الذي احتفل اليوم بعيده السابع والاربعين "صدة لوريس كانت هدية هائلة. أنا سعيد جدا لأننا لم نكن نستحق الخسارة. كنا أفضل منهم".

ودفع كريستال بالاس مضيفه ببيرنلي الى المنطقة القريبة من القاع بفوزه عليه في عقر داره 3-1، وعزز ولفرهامبتون مركزه السابع بفوزه على كارديف الثامن عشر 2-صفر، فيما عزز برايتون الخامس عشر آماله في البقاء بفوزه على ضيفه هادرسفيلد الاخير بهدف.

ملخص مباراة أرسنال وتوتنهام:

ملخص مباراة بورنموث ومانشستر سيتي:

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون:

ملخص مباراة وولفرهامبتون كارديف سيتي:

ملخص مباراة بيرنلي وكريستال بالاس:

ملخص مباراة برايتون وهيديرسفيلد تاون:

ملخص مباراة وست هام ونيوكاسل يونايتد:

بايرن يلحق بدورتموند وخسارة مذلة لشالكه

لحق بايرن ميونيخ بالمتصدر بوروسيا دورتموند اثر فوزه الكبير على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 5-1، ومني وصيفه شالكه بهزيمة قاسية على يد ضيفه فورتونا دوسلدورف صفر-4 السبت في المرحلة الـ 24 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورفع بايرن ميونيخ الساعي الى لقب سابع تواليا، رصيده الى 54 نقطة وبات بعد مطاردة استمرت ثلاثة أشهر وفارق من تسع نقاط، يتخلف بفارق الأهداف فقط عن دورتموند الذي سقط الجمعة في الافتتاح أمام مضيفه أوغسبورغ 1-2.

وصرح المدرب الكرواتي لبايرن نيكو كوفاتش "أنا راض تماما عن النتيجة وأيضا عن الطريقة رغم اننا كنا نستطيع تسجيل أهداف أكثر في الشوط الأول. لقب البطل هو هدفنا، ونعرف أن هذا الأمر لا يأتي تلقائيا. لا تزال هناك 10 مباريات، ونحن متحمسون لتحقيق هذا الهدف".

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وثأر بايرن ميونيخ لخسارته ذهابا صفر-3 ملحقا بمضيفه الخسارة الثالثة على التوالي في عقر داره بعد 12 فوزا متتاليا ليقف رصيده عند 43 نقطة ويتراجع الى المركز الرابع بعد فوز لايبزيغ على مضيفه نورمبرغ الأخير 1-صفر سجله لوكاس كلوسترمان في الدقيقة 40.

على ملعب بوروسيا بارك، سنحت فرصة أولى في الدقيقة الأولى لبايرن عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي أبعدها الحارس السويسري يان سومر الى ركنية نفذها الكولومبي خاميس رودريغز وتابعها الإسباني خافي مارتينيز برأسه في الشباك (2).

واستمر بايرن بضغطه الكثيف، واضاف توماس مولر الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية أرسلها سيرج غنابري من الجهة اليسرى وتابعها الأول "طائرة" ارتدت اليه من الحارس سومر دفعها ثانية بيمناه في الشباك (11).

وحرم سومر ليفاندوفسكي (28) وغنابري (30) من فرصتين لزيادة غلة العملاق البافاري قبل أن يهدر لارس شتيندل قائد دورتموند فرصة أولى (34) ثم يقلص الفارق اثر تمريرة من البلجيكي ثورغان هازار (37).

وتكرر سيناريو بداية الشوط الأول في الثاني بفرصة ضائعة للكولومبي خاميس رودريغيز (46)، وهدف ثان للبولندي ليفاندوفسكي اثر تمريرة من الإسباني ثياغو ألكانتارا تابعها بيمناه في سقف الزاوية اليسرى (47).

وسجل الفريق البافاري، صاحب الرقم القياسي في عدد القاب البطولة (27)، الهدف الرابع بعد ان تصدى سومر لكرة ليفاندوفسكي وحاول المدافع ماتياس غينتر إبعادها لتصل الى غنابري الذي أعادها بهدوء الى الشباك (75).

وفي الوقت بدل الضائع، حصل بايرن ميونيخ على ركلة جزاء اثر اسقاط هازار لجوشوا كيميش انبرى لها البولندي مسجلا منها الهدف الخامس (90+1)، رافعا رصيده الى 15 هدفا في البطولة ليصبح شريكا لمتصدر ترتيب الهدافين الصربي لوكا يوفيتش مهاجم اينتراخت فرانكفورت.

وحول اينتراخت فرانكفورت تخلفه أمام هوفنهايم 1-2 الى فوز قاتل في الوقت بدل الضائع 3-2.

وافتتح اينتراخت التسجيل عندما رفع الصربي فيليب كوستيتش كرة من ركلة حرة على رأس الكرواتي أنتي ريبيتش تابعها في اسفل الزاوية اليسرى (20).

وأدرك هوفنهايم التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عندما أرسل الدولي المجري آدم شالاي كرة متقنة الى البرازيلي جويلينتون تابعها بيمناه من زاوية ضيقة في قلب المرمى (43).

ومنح الجزائري إسحاق بلفوضيل التقدم لهوفنهايم بتسجيله الهدف الثاني مستفيدا من تمريرة النمسوي فالنتين لازارو (60)، قبل أن يخسر فريقه جهود الغاني قاسم نوحو بالصفراء الثانية (65).

واستفاد اينتراخت من النقص العددي، وأنقذه الفرنسي سيباستيان هاليه من الخسارة بإداركه التعادل بعد أن استغل تمريرة عرضية عالية من الصربي مياد غاتشينوفيتش برأسه في أسفل الزاوية اليسرى (89).

وساهم هاليه بهدف الفوز عندما أرسل كرة بالمقاس الى البرتغالي غونسالو منديش باسينسيا تابعها برأسه في الزاوية اليمنى السفلى (90+6).

ورفع اينتراخت رصيده الى 40 نقطة، وبقي متقدما بفارق نقطة واحدة على باير ليفركوزن الذي تغلب بدوره على ضيفه فرايبورغ 2-صفر سجلهما التشيلي تشارلز أرانغيز (4) والجامايكي ليون بايلي (73).

-خسارة مذلة لوصيف البطل-

وتعرض شالكه لخسارة مذلة قد تطيح برأس المدرب دومينيكو تيديسكو بسقوطه في عقر داره صفر-4 أمام ضيفه فورتونا العائد الى النخبة بعد غياب عدة مواسم.

وكانت الغلة أكبر لو لم تحرم تقنية المساعدة بالفيديو (في إيه آر) فورتونا من هدف أول بعد أن تابع البلجيكي دودي لوكيباكيو في شباك صاحب الأرض كرة وصلته من تمريرة بينية لمواطنه بينيتو رامان اثر هجمة مرتدة (21).

ومنحت هذه التقنية فورتونا ركلة جزاء باحتساب لمسة يد ضد المدافع الصربي ماتيا ناستاسيتش نفذها لوكيباكيو نفسه وسجل هدف التقدم للزوار (35).

وفي الشوط الثاني، عزز فورتونا تقدمه بالهدف الثاني عن طريق البولندي دافيد كوفناسكي (62)، ثم قضى رامان على أي أمل لشالكه بالعودة مسجلا الثالث (68)ـ واختتم بالرابع بمجهود فردي (84).

وألحق فورتونا بوصيف البطل الخسارة الثالثة (مقابل تعادلين) في آخر خمس مباريات ليقف رصيده عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

من جانبه، تقدم فورتونا مرتبة واحدة الى المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة مستفيدا من خسارة ماينتس أمام مضيفه هرتا برلين بهدف لنيكلاس ستارك (46 خطأ في مرمى فريقه) مقابل هدفين للصربي ماركو غورييتش (50) وستارك نفسه (60).

ملخص مباراة مونشنغلادباخ وبايرن ميونيخ:

ملخص مباراة نورنبيرغ لايبزيغ:

ملخص مباراة باير ليفركوزن فرايبورغ:

ملخص مباراة شالكه وفورتونا دوسلدورف:

ملخص مباراة آينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم:

لاتسيو يحسم دربي العاصمة مع روما بثلاثية بيضاء وميلان ثالثا

حسم لاتسيو دربي العاصمة مع ضيفه روما بثلاثية نظيفة، وصعد ميلان الى المركز الثالث اثر فوزه بصعوبة على ضيفه ساسوولو 1-صفر السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع لاتسيو رصيده الى 41 نقطة متقدما درجتين الى المركز السادس بفارق ثلاث نقاط عن روما الخامس.

وهدد لاتسيو مرمى جاره أربع مرات متتالية عبر الأرجنتيني خواكين كوريا (2) والإسباني لويس ألبرتو (6) والبرازيليين لوكاس ليفا (7) وميشال باستوس (11) قبل أن ينجح الإكوادوري فيليبي كايسيدو في افتتاح التسجيل اثر تمريرة بينية خلف الدفاع من كوريا تابعها بيسراه من زاوية ضيقة في قلب المرمى (12).

وبعد محاولتين أخريين للويس ألبرتو، رد روما بأول تسديدة على مرمى الحارس الألباني توماس ستراكوشا بواسطة البوسني أدين دزيكو (23)، وأخرى للورنتسو بيليغريني (36)، قبل ان يعاود رجال المدرب سيموني اينزاغي هجماتهم ويهددوا الحارس السويدي روبن أولسن في اكثر من مناسبة لاسيما البوسني سيناد لوليتش (43).

وفي الشوط الثاني، مالت الكفة لصالح روما، وكاد نيكولو تسانيولو يعادل، لكن كرته اخطأت المرمى بقليل (47)، وحول ستراكوشا تسديدة براين كريستانتي الى ركنية (57)، وانحرفت كرة ستيفان الشعراوي عن المرمى (59)، وقطعت محاولة تسانيولو أيضا (60).

وعسكر لاعبو المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو في منطقة مضيفهم، وحول الحارس الألباني كرة فلورنتسي الى ركنية في أخطر فرصة لروما في اللقاء (67)، قبل أن تنقلب النتيجة عليهم بعد حصول لاتسيو على ركلة جزاء من هجمة مرتدة عندما اسقط المدافع الأرجنتيني فيديريكو فازيا مواطنه كوريا في المنطقة المحظورة.

ونفذ تشيرو إيموبيلي بنجاح ركلة الجزاء (73)، رافعا رصيده الى 12 هدفا في البطولة هذا الموسم.

وحسم دانيلو كاتالدي، بديل كوريا، النتيجة بهدف ثالث من تمريرة خلفية من داخل المنطقة ارسلها له الى خارجها الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش فأطلقها الأول قوية اصابت يدي الحارس ودخلت مرماه (89).

وشهدت الدقائق المضافة كوقت بدل من ضائع احتكاكات بين اللاعبين اخمدها الحكم باولو سيلفيو ماتزوليني بالطاقات الصفراء، اثنتان منها للصربي ألكسندر كولاروف مدافع روما (90+3).

-ميلان ثالثا بخدمة من كالياري-

ورفع ميلان رصيده الى 48 نقطة، وتقدم بفارق نقطة واحدة على جاره انتر ميلان، مستفيدا من الخدمة الجليلة التي قدمها له كالياري بفوزه على الأخير 2-1 الجمعة في الافتتاح.

على ملعب سان سيرو، سيطر ساسوولو الذي توقف رصيده عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر، على مجريات الشوط الأول بالكامل وسنحت للاعبيه عدة فرص عبر الصربي فيليب ديوريتشيتش (21 و24) وستيفانو سنسي (37) ومانويل لوكاتيلي (38) والعاجي جيريمي بوغا (40) ودومينيكو بيراردي (45+3) مقابل محاولتين لميلان عن طريق البولندي كريستوف بيونتيك (10) والبرازيلي لوكاس باكيتا (27).

وجاءت نتيجة هذا الشوط مخالفة لسير مجرياته، واستقبلت شباك ساسوولو هدفا بنيران صديقة عندما حاول الإسباني بول يورلا إبعاد كرة فتحولت الى مرمى فريقه (35).

واستهل بيراردي الشوط الثاني بثلاث محاولات خطرة لساسوولو دون أن يتمكن من إدراك التعادل (49، 53 و63) قبل أن تنقص صفوف فريقه بطرد الحارس أندريا كونسيلي بارتكابه خطأ خارج منطقته من خلال دفع بيونتيك المنفرد (64).

ومع النقص العددي، مالت الكفة تماما لصالح صاحب الأرض الذي سيطر ميدانيا على المجريات في الوقت المتبقي دون أن يستطيع رفع غلته.

وشهدت مباراة إمبولي وضيفه بارما تسجيل نصف دزينة من الأهداف تقاسمها الفريقان بتعادلهما 3-3.

وتقدم بارما ثلاث مرات عن طريق العاجي جيرفينيو (13) ولوكا ريغوني (45+1 من ضربة رأس) والبرتغالي برونو ألفيش (82)، وأدرك إمبولي ثلاث مرات بواسطة كريستيان بولوكرو (18) وفرانشيسكو كابوتو (59 من ركلة جزاء)، مسجلا هدفه الـ 12، وماتياس سيلفستري (90+1).

وتختتم المرحلة بستة لقاءات أبرزها القمة بين نابولي الثاني ووصيف البطل وضيفه يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم السبعة السابقة.

ملخص مباراة لاتسيو وروما:

ملخص مباراة ميلان وساسولو:

ملخص مباراة إمبولي وبارما:

مبابي يتابع هوايته ويضع سان جرمان على مشارف اللقب

بثنائية من موهبته الصارخة كيليان مبابي، قلب باريس سان جرمان حامل اللقب تأخره أما مضيفه كاين الى فوز صعب 2-1، وابتعد بفارق 20 نقطة عن اقرب مطارديه ليل، السبت في المرحلة 27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبات اللقب السادس في ثمانية مواسم والثامن في تاريخ سان جرمان مسألة وقت نظرا للفارق الشاسع مع ليل.

وجاء فوز سان جرمان قبل أربعة ايام من إياب ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا، حيث اقترب من ربع النهائي بعد فوزه على مانشستر يونايتد الإنكليزي 2-صفر.

وعجز كاين الباحث عن الهرب من منطقة الهبوط وصاحب المركز الثامن عشر، عن تحقيق فوزه الاول في تسع مباريات برغم افتتاحه التسجيل عبر التشادي كاسيمير نينغا في شباك الحارس ألفونس أريولا بعد تمريرة من المغربي فيصل فجر (56).

وبعد ثلاث دقائق، حصل سان جرمان على ركلة جزاء ترجمها مبابي (20 عاما) قوية، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقائق الاخيرة من مسابقة قريبة (86)، رافعا رصيده الى 24 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

وسيطر سان جرمان على المباراة من دون نجاعة كبيرة أو لمعان نجومه الغائب عنهم البرازيلي نيمار والأوروغوياني ادينسون كافاني بسبب الإصابة.

وأصاب لاعبو الفريق المملوك قطريا القائم والعارضة أربع مرات عبر لايفين كورزاوا، البرازيلي ماركينيوس والارجنتيني أنخل دي ماريا (مرتان).

وأراح الألماني توماس توخل قائد الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا، الإيطالي ماركو فيراتي، بريسنيل كيمبيمبي، الإسباني خوان برنات والألماني يوليان دراكسلر.

وقال توخل بعد اللقاء "حضرنا لهذه المباراة بجدية، وحصلنا على فرص كثيرة. منذ بعض المباريات، نفتقد للدقة والتصميم لتسجيل الهدف الأول ثم الثاني. أهدرنا الفرص مع القائم والعارضة والتسللات. أنا سعيد لبقاء الفريق هادئا واظهار ذهنية العودة في المباراة. احتفل الفريق بالهدف الثاني لانه لا يجب التراخي. شباط/فبراير واذار/مارس شهران حاسمان".

بدوره، تحدث دي ماريا عن زميله مبابي "ما يقوم به مؤثر نظرا لعمره وبعد كأس عالم كالأخيرة (أحرز اللقب مع فرنسا). أثبت قماشته ويجب أن يتابع هكذا".

وعلق توخل على مواجهة يونايتد المقبلة في دوري الابطال "ليس جيدا أن تلعب خائفا، لكن ليس جيدا ايضا ان تلعب بثقة زائدة"، مضيفا أنه يجب "البقاء هادئين ومركزين" لعدم تكرار ريمونتادا برشلونة أمام سان جرمان في 2016 (4-صفر ذهابا ثم 6-1 ايابا)".

ويلعب ليل الثاني مع ضيفه ديجون وصيف القاع الأحد، وليون الثالث مع ضيفه تولوز الخامس عشر.

ملخص مباراة باريس سان جرمان وكاين:

ملخص مباراة أنجيه وموناكو: