النجم الساحلي ورينجرز بث مباشر , كاس الكونفدرالية الافريقية الروزنامة الرابعة 2018-2019 دور المجموعات المجموعة الثانية, في اطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية من كاس الكونفدرالية الافريقية سنكون علي موعد مع مباراة النجم الساحلي التونسي امام اينوجو رنجرز النيجيري في لقاء سيقام علي ملعب الاخير السئ في نيجيريا في موقعة يتمني فيها الفريق التونسي الخروج بنقطة علي الاقل من تلك الموقعة.

مباراة الذهاب او الجولة الثالثة من البطولة منذ اسبوع في سوسة نجح فيها النجم الساحلي في تحقيق الانتصار علي حساب الفريق النيجيري بهدفين مقابل هدف في موقعة حصد فيها النجم الساحلي اول ثلاث نقاط له في تلك المجموعة ليجدد اماله ف العبور لدور ربع النهائي ومواصلة المشوار في تلك البطولة الافريقية التي طالما فاز بها الفريق التونسي في العديد من المناسبات كانت اخرها في عام 2015.

كاس الكونفدرالية الافريقية 2018-2019

دور المجموعات – المجموعة الثانية

مرحلة العودة – الجولة الرابعة

ملعب رنجرز

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موعد المباراة

يوم الاحد 3 مارس 2019

الساعة الثانية مساءا بتوقيت تونس

الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة