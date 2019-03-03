مشاهدة مباراة حسنية أكادير وأوتو دويو بث مباشر فى كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019

حسنية اكادير واوثو دويو بث مباشر , الجولة الرابعة مرحلة الاياب دور ال16 كاس الكونفدرالية الافريقية 2019 المجموعة الاولي , في اطار مباريات الاياب ومرحلة الدور الثاني من دور المجموعات من كاس الكونفدرالية الافريقية سنكون علي موعد مع مباراة لحساب المجموعة الاولي والجولة الرابعة من دور ثمن النهائي تلك المباراة التي ستجمع بين حسنية اكادير المغربي واوثو دويو الكونغولي في مباراة ستقام علي ملعب الاخير في الكونغو.

حسنية اكادير في مباراة الجولة الماضية التي جمعت بين الفريقين نجح في الفوز علي اوثو دويو في المغرب بنتيجة 2-1 في موقعة كانت في متناول الفريق المغربي ونجح خلالها في تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة رفقة الرجاء ونهضة بركان علي بطاقتي الصعود لدور ربع النهائي من تلك المجموعة الصعبة وسيسعي حسنية اكادير لتحقيق نتيجة طيبة اليوم خارج ميدانه امام الفريق الكونغولي العنيد.

بطاقة مباراة اليوم

كاس الكونفدرالية 2019

دور ال16

المجموعة الاولي & الجولة الرابعة

ملعب اوثو دويو

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القناة الناقلة

ستبث عبر بين سبورتس الرياضية.