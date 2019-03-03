النشرة الرياضية| 7 تعديلات جديدة على قانون الكرة.. وكين يقترب من صلاح في صراع الهدافين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

جاء يوم السبت ملتهبًا بعدما أعلن المجلس الدولي لكرة القدم، عن مجموعة من التعديلات في قانون كرة القدم، بالإضافة اقتراب الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام من الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في جدول ترتيب هدافي بريميرليج.

بالفيديو.. الإسماعيلي يضع نفسه على حافة الإقصاء من إفريقيا بهزيمة ثلاثية أمام قسنطينة

أهدر فريق الإسماعيلي فوزًا ثمينًا على حساب شباب قسنطينة الجزائري بالخسارة بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة التي جاءت ضمن حسابات الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

بالفيديو.. صدارة +12.. برشلونة يفرض كلمته على ريال مدريد

تلقى فريق ريال مدريد خسارة من غريمه برشلونة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "سنتياجو برنابيو" ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من عمر الدوري الإسباني.

أحمد الجندى يحرز ذهبية كأس العالم للخماسي الحديث

حصد أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات بطولة كأس العالم، التي تحتضنها القاهرة وتقام على ملاعب نادي بلاتينيوم وتستمر حتى يوم 3 مارس.

إصابة عنتر خلال مشاركته مع شباب الزمالك

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تعرض محمد عنتر لاعب وسط الزمالك للإصابة بكدمة في وجه القدم، خلال مشاركته مع فريق الشباب مواليد 1997، في مباراة سموحة بدوري الجمهورية.

كرة سلة.. الزمالك يفوز على الأهلي بفارق 20 نقطة في دوري السوبر

حقق فريق الزمالك لكرة السلة فوزا كبيرا على نظيره بالأهلي ضمن إطار مباريات الجولة الحادية عشر من دوري السوبر، وجاء هذا الفوز بمثابة هدية لفريق الاتحاد السكندري الذي اعتلى صدارة دوري السوبر لتفوقه في المواجهات المباشرة.

تعادل مُحبط للنجوم أمام الحرس

تعادل فريق النجوم مساء اليوم السبت سلبيًا أمام نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ 25 من منافسات بطولة الدوري.

7 تعديلات جديدة على قانون الكرة.. لمسة اليد.. الحكم لم يعد هواء.. وركلة المرمى

أعلن المجلس الدولي لكرة القدم، عن مجموعة من التعديلات في قانون كرة القدم، وذلك خلال الاجتماع الذي أقيم اليوم السبت، في أبردين باسكتلندا.

بالفيديو.. كين يقترب من صلاح في صراع هدافي بريميرليج

اقترب الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام من الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في جدول ترتيب هدافي بريميرليج بعدما أحرز هدفًا في شباك آرسنال.