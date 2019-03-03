الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع البدري لخلافة جروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، ما تردد بشأن دخول مسؤولي النادي الأبيض في مفاوضات مع حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز لخلافة كريستيان جروس في تدريب الفريق الأبيض.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور، إن الزمالك لم يتحدث مع أي مدرب لخلافة جروس لتدريب الفريق.

وأضاف، أن فكرة الإطاحة حاليا بجروس من تدريب الزمالك ليست مطروحة في الوقت الراهن كما يروج البعض، وكل هذا مجرد اجتهادات من البعض.

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وأوضح، أن إدارة ناديه باتت تتعامل بشكل مختلف مع هذه الملفات، فهناك دائرة مغلقة حول فريق الكرة ومن الصعب خروج أي شيء لوسائل الإعلام على عكس ما كان يحدث في السابق.

وعن اختيارات خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب، للمعسكر المقبل، أكد أن هناك بعض اللاعبين في الزمالك كانوا يستحقوا التواجد في القائمة ولم يقع عليهم الاختيار.

وأتم:" محمود كهربا وعبد الله جمعة، كانا يستحقا التواجد في قائمة أجيري استعدادا للمعسكر المقبل، لكن في النهاية هذه وجهة نظر المدرب".