أمير مرتضى: عودة كهربا للمشاركة مع الزمالك في يد الجهاز الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن إدارة النادي الأبيض لا تريد ذبح محمود كهربا، لاعب الفريق، رغم ما ارتكبه من خطأ خلال مواجهة فريقه أمام بترو أتليتكو الأنجولي بالكونفدرالية.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور:" كهربا يمر بفترة صعبة من سوء توفيق، وكونه لاعب كبير ومهم ويملك شخصية، دائما ما يتأثر بمستوى ونتائج الفريق".

وأضاف:" نتائج الفريق الأخيرة أثرت بالسلب على كهربا وجعلته عصبي ولم يتمكن من الوقوف صامتا تجاه الهجوم عليه من بعض الجماهير خلال مواجهة بتروأتليتكو بالكونفدرالية".

Advertisements

وأوضح، أن ما قام به كهربا بالرد على بعض الجماهير خطأ، وتعرضه للهجوم ليس مبرر لما قام به، لافتا أن الشخصيات الكبيرة لا تتأثر بمثل هذه التصرفات خارج الملعب.

وتابع:" مجلس الإدارة كان يرى أن المشهد الذي ظهر خلاله كهربا لابد من معاقبته عليه ومطالبته بالاعتذار وهذا ما قام به اللاعب بالفعل".

وأشار المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إلى أن النادي الأبيض لم يرغب في ذبح كهربا، لكن حاول أن يكون العقاب فقط على قدر الخطأ.

وأتم تصريحاته:" وقعنا عقوبة الإيقاف على كهربا وهو الآن متوفر للجهاز الفني، صاحب القرار في عودته للمشاركة من عدمه، كما تم توقيع عقوبة مالية على اللاعب لم يتم الاعلان عنها لكن فُعلت".