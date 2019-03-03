تعرف علي قائمة مصر المقاصة لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 18 لاعبًا، للدخول في معسكر مغلق، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة الانتاج الحربي ، المقرر اقامتها في الرابعة عصر ًا بتوقيت القاهرة ، على ستاد جهاز الرياضة العسكري ، ضمن الاسبوع الخامسة والعشرين بالدوري المصري.
وضمت قائمة مصر المقاصة كلًا من..
أحمد عادل عبد المنعم – محمد كوكو في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي– اسامه جلال – محمد دبش – محمد دسوقي – عاصم سعيد - عصام صبحى – أحمد محسن - صلاح ريكو – محمد تونى – هاني سعيد – باولن فوافي – صلاح عاشور – ميدو جابر – شيميلس بيكلي – محمد رمضان – جون أنطوى .
وكان فريق المقاصة قد خاض، مرانه الاخير
واكد وليد هويدي ، مدير الكرة للمقاصة ، ان فريقه جاهز بقوة للمباراة ولدي اللاعبين اصرار علي الفوز ، خاصة ان الانتاج من الفرق التي تنافس علي الدخول في المربع الذهبي ، ولن تكون المباراة سهلة للفريقين.
واوضح هويدي ان المقاصة يدخل مباراة الانتاج بهدف حصد النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في المربع الذهبي للدوري ، في ظل الصراع المشتعل بين اكثر من نادى على احتلال المركز الرابع للمشاركة الموسم المقبل بالكونفدرالية الافريقية.
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