موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة بمشاركة محمد صلاح

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف لدى صفوفة المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا على إيفرتون على ملعب جوديسون بارك، ، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويرغب ليفربول للفوز ليسترجع صدارتة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي مكان مانشستر سيتي الذي تغلب أمس على

بورنموث بهدف دون رد، بينما يرغب إيفرتون بتحقيق الفوز على الريدز الذي لا يحققة منذ عام 2010.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

تنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون في تمام الساعة السادسة وربع مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة السابعة وربع مساءً بتوقيت المملكة العربية

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والساعة الثامنة وربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون

تذاع مباراة ليفربول وإيفرتون بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة..

ويدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، بينما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

جدير بالذكر إنتهي مباراة الدوري الأول بفوز ليفربول بهدف نظيف للفرعون المصري محمد صلاح.