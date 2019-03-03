كريم شحاتة: حسام البدري مرشح لخلافة جروس في الزمالك

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن رئيس الزمالك يدرس التعاقد مع حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي لخلافة السويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي للفريق الأبيض، في حالة الاستغناء عن خدمات الأخير حال استمرار سوء النتائج. الأبيض، في حالة الاستغناء عن خدمات الأخير حال استمرار سوء النتائج. وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: "رئيس الزمالك تحدث مع المقربين منه وأكد أن البدري من ضمن المرشحين لخلافة جروس في الزمالك"، مؤكدا: "في حالة خسارة الزمالك أمام بترو أتلتيكو الأنجولي سيرحل جروس من تدريب الزمالك".

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