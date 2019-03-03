رياضة | راكتيتش : ريال مدريد أصبح خارج المنافسة على الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكتيتش : ريال مدريد أصبح خارج المنافسة على الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيفان راكتيتش لاعب نادي برشلونة، إن فريقه قدم مباراة مميزة وكان يستحق تحقيق الفوز على ريال مدريد، في المباراة التي انتهت بنتيجة هدف نظيف للبارسا.

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وقال راكتيتش في تصريحات صحفية : "حللنا المباراة الاخيرة واليوم لعبنا بصورة جيدة، وشكلنا خطورة في المباراة وردع الريال من التعادل".

وواصل : "كلنا في برشلونة نصارع من أجل اللعب كاساسي، وريال مدريد أصبح خارج المنافسة على الليجا مع احترامي الكبير لهم".