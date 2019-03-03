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رياضة | راكتيتش : ريال مدريد أصبح خارج المنافسة على الليجا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكتيتش : أصبح خارج المنافسة على الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيفان راكتيتش لاعب نادي ، إن فريقه قدم مباراة مميزة وكان يستحق تحقيق الفوز على ريال مدريد، في المباراة التي انتهت بنتيجة هدف نظيف للبارسا.

 

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وقال راكتيتش في تصريحات صحفية : "حللنا المباراة الاخيرة واليوم لعبنا بصورة جيدة، وشكلنا خطورة في المباراة وردع الريال من التعادل".

 

وواصل : "كلنا في برشلونة نصارع من أجل اللعب كاساسي، وريال مدريد أصبح خارج المنافسة على الليجا مع احترامي الكبير لهم".

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