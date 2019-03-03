رياضة | رغم دخوله كبديل في الكلاسيكو .. فيدال يسجل رقما مميزا أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم دخوله كبديل في الكلاسيكو .. فيدال يسجل رقما مميزا أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك اللاعب التشيلي ارتورو فيدال لاعب خط وسط نادي برشلونة، في مباراة فريقه ضد نادي ريال مدريد، والتي انتهت بنتيجة هدف نظيف للبارسا.

وأصبح ‏لاعب برشلونة ارتورو فيدال أكثر من افتك الكرة في الكلاسيكو برصيد 5 كرات، وهو دخل بديلاً للبرازيلي ارثر في د70 من عمر المباراة.

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ولم ينجح لاعب آخر في الفريقين لافتكاك الكرات من الخصم خلال المباراة اكثر من التشيلي فيدال.

وقدم فيدال مستوى مميز بعد دخوله في الشوط الثاني من اللقاء، حيث ظهر خط وسط البارسا اكثر قوة بعد مشاركته في اللقاء.