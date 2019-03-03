رياضة | الأهلي يكشف حقيقة أزمة "الشناوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة أزمة "الشناوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأكد مدير الكرة، أن النادي قام باستخراج تأشيرة الشناوي واللاعب جاهز للسفر مع الفريق، وخوض اللقاء المرتقب.

ويحل الأهلي ضيفًا على فيتا كلوب الكونغولي، يوم 9 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

قام الإعلامى أحمد شوبير ، نجم الأهلى الأسبق ، ونائب الاتحاد المصري لكرة القدم ، بكشف تفاصيل الجلسة التى جمعت الكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ، ومارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق ، والتى أقيمت على هامش مران الفريق ، اليوم السبت ، فى اطار الاستعدادات لمواجهة بتروجت ، بعد غد الاثنين ، بالدورى المصرى لكرة القدم .

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وأوضح أحمد شوبير ، أن محمود الخطيب ، تواجد فى المران للإطمئنان على أحوال الفريق ، وعقد جلسة قصيرة مع الاوروجوانى مارتن لاسارتى ، لتحفيزه ودعمه لمواصلة الانتصارات خلال اللقاءات المقبلة .

وكشف شوبير ، أن مارتن لاسارتى جدد طلبه لرئيس الأهلى، بضرورة الاسراع فى تغير أرضية ملعب مختار التتش ، مشيرا بأنها السبب الاساسى فى كثرة الإصابات التى يتعرض لها لاعبي الفريق، وانها غير جيدة على الاطلاق، وسوف تتسب فى مزيد من الاصابات للاعبين .