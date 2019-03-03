رياضة | تقارير: بيريز يحدد شرط وحيد لبقاء سولاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: بيريز يحدد شرط وحيد لبقاء سولاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بدأ بالفعل خطوات البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق الكروي الأول بدلاً من سانتياجو سولاري الذي يملك عقد يمتد حتى 2020.

وتلقى ريال مدريد خسارة أخرى من برشلونة بهدف نظيف سجله الكرواتي راكيتيتش خلال مباراة كلاسيكو الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن قرار بيريز بالبحث عن مدرب جديد لن يؤثر حالياً على بقاء سولاري لأن الفريق لديه مباراة قوية أمام أياكس في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مستوى ريال مدريد أمام برشلونة في خسارة نصف نهائي كأس الملك أثار استياء بيريز الذي بدور اتخذ قرار بعدم استمرار سولاري للموسم المقبل.

كما تتحدث التقارير الصحفية في الوقت الحالي أن بيريز قرر رحيل سولاري في نهاية الموسم ولن يتركه في المنصب إلا في حالة واحدة وهي الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويعيش نادي ريال مدريد حالة فنية سيئة منذ رحيل الثنائي كريستيانو رونالدو والفرنسي زين الدين زيدان حيثُ فقد بشكل كبير هذا الموسم لقب الدوري الاسباني وخرج من كأس الملك.